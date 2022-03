Wilhelmsgrille

Ein 20-jähriger Mieter einer Doppelhaushälfte im Kyritzer Ortsteil Wilhelmsgrille hatte am Mittwochabend gegen 21.50 Uhr einen lauten Knall registriert. Kurz darauf entdeckte er Rauch im Bereich des Daches und rief die Feuerwehr.

Kyritzer Feuerwehr kann den Brand in Wilhelmsgrille schnell löschen

Der junge Mann und die anderen Bewohner konnten das Haus unverletzt verlassen. Die Einsatzkräfte der Kyritzer Feuerwehr haben den Schwelbrand schnell löschen und ein Übergreifen der Flammen auf die andere Haushälfte verhindern können. Nach Beendigung der Löscharbeiten konnten die Bewohner wieder in das Haus zurück. Das Erdgeschoss ist weiterhin bewohnbar. Der Gesamtschaden wird mit geschätzten 10.000 Euro angegeben.

Am Donnerstag untersuchten Kriminaltechniker den Brandort in Wilhelmsgrille. Offenbar hatte Funkenflug aus dem Schornstein des Hauses den Schwelbrand am Dachstuhl verursacht.

Von MAZonline