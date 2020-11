Feuerwehreinsatz in der Kyritzer Innenstadt

Kyritz

Sirenengeheul schreckte am Donnerstag gegen 11.15 Uhr die Kyritzer auf. Ausgelöst wurde der Alarm von einer Rauchmeldeanlage in einem überwiegend von Senioren bewohnten Mehrfamilienhaus der Häuserzeile „Klosterblick“ in der Hamburger Straße/Ecke Johann-Sebastian-Bach-Straße.

Minuten später rückten auch schon Brandschützer der Kyritzer Feuerwache mit dem Einsatzleitwagen und einem Löschfahrzeug aus. Zu diesem Zeitpunkt lagen bereits gesicherte Informationen vor, dass keine Rauchentwicklung zu sehen war. Aus diesen Gründen verblieben die anderen Fahrzeuge in Bereitschaft im Depot.

Straße gesperrt, Verkehr umgeleitet

Vor Ort angekommen, bestätigte sich für die Feuerwehrkräfte, dass es sich um einen Fehlalarm handelte, wie es ihn dort in den vergangenen Jahren schon öfters gab. Die Hamburger Straße war für die Dauer des Einsatzes für den Verkehr komplett gesperrt. Polizei sicherte den Einsatzort und leitete den Autoverkehr um.

Gegen 11.50 Uhr konnten die Brandschützer und die Polizei bereits wieder abrücken.

Von André Reichel