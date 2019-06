Kyritz Kyritz/Neuruppin - Im Wartemodus für landesweite Waldbrandeinsätze Mehrfach schon sollten sich die Ostprignitz-Ruppiner Feuerwehren bereit machen, um zu Waldbränden in andere Brandenburger Landesteile auszurücken. Doch anders als im vergangenen Jahr ging es – noch – nicht los.

In diesem Jahr waren die OPR-Feuerwehren schon genug in ihren eigenen Gebieten beschäftigt, wie etwa Mitte April beim Waldbrand in Dreetz. Quelle: Matthias Anke