Die Landkreisverordnung bleibt abzuwarten, die ersichtlich macht, welche Orte in Ostprignitz-Ruppin für Feuerwerksverbote in Frage kommen. Auch in Kyritz sind mögliche Stellen ausgemacht. Derweil werben die Stadtverordneten dort schon jetzt für ein generelles, freiwilliges Verzicht auf Böller.