Das Unternehmen von Remo Herrmann handelt mit Intermediate Bulk Containern (IBC). Das sind Großpackmittel für Flüssigkeiten. Sie finden in der Produktion von Chemikalien, Lebensmitteln, in der Kosmetik und für Pharmazeutika ihren Einsatz.

Die großvolumigen Plastikbehälter, von denen die Firma rund 20 verschiedene Sorten und Abmessungen plus Zubehör im Angebot hat, sind auch bei Kleingartenbesitzern und in der Landwirtschaft begehrt.

Begonnen hatte der Handel 2008 in zwei Garagen. Ab 2012 bedurfte es einer Lagerhalle in Neustadt. Zu seiner Unterstützung stellte Herrmann mit Kathrin Milde seine erste Mitarbeiterin ein. 2017 erfolgte der nächste Ortswechsel zum ehemaligen Brauereigelände in Dessow.