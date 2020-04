Fleißig in der Coronakrise: So sichern auch drei Kyritzer die Milchversorgung mit ab

Kyritz

Wie lange in dieser Coronakrise wohl die Supermarktregale noch so gefüllt sind wie derzeit? Klopapier ist längst Mangelware. Die Konservenreihen haben sich ebenso gelichtet. Aber auch Milch ist vielerorts vergriffen.

Und wenn eines Tages den Speditionen die Fahrer wegen des Coronavirus ausgehen?

Weit vor dem Supermarkt beginnt der Weg der Milch zur Molkerei

Dabei stehen, bevor überhaupt an eine Lieferung in einen Supermarkt gedacht werden kann, noch sehr viele andere Wege für ganz andere Fahrer an. Denn es müssen die Produkte ja erst hergestellt werden. Etliche dieser Ketten beginnen an Punkten, an die der Endverbraucher am wenigsten denkt.

Am Lenkrad von René Stroisch zum Beispiel. Der Kyritzer steuert einen Milchtanker. Klar: Bevor Käse, Joghurt, Quark, Butter und Co. entstehen, muss die Rohmilch ja irgendwo herkommen, den Weg vom Milchbauern zur Molkerei finden.

Vor jedem Einsatz des Fahrzeugs steht ein Sicherheits-Check an. Quelle: Matthias Anke

Drei Kyritzer mit dem Milchtanker rund um die Uhr im Einsatz

„Wir arbeiten vom Umfang her eigentlich wie immer, ob nun diese Coronazeit ist oder nicht“, erzählt Stroisch und meint mit „Wir“ noch zwei Kollegen. Denn sie sind zu dritt und teilen sich einen Tanker, um damit zu den Milchbauern zu fahren – und zwar abwechselnd im Schichtbetrieb und damit jeweils 24 Stunden am Tag an allen sieben Tagen der Woche.

Dann geht es zum Milchbauern nach Sieversdorf ganz in der Nähe also, aber auch bis nach Ziesar südlich der A2 zum Beispiel und von dort aus jeweils zu den Molkereien, nach Waren/ Müritz etwa oder nach Gransee. Das Fassungsvermögen des Fahrzeugs: 25 000 Liter.

Der Chef zählt jetzt erst recht auf seine Leute

„Was neu ist, sind eben die Regeln, an die wir uns halten müssen“, erklärt René Stroisch: „Kein direkter Kontakt, also Abstand halten, beim Milchbauern und erst recht in den Molkereien“, sagt der 41-Jährige, der einst das Tischlerhandwerk erlernte, ehe er in die Kraftfahrerbranche wechselte: „Und in der Freizeit lieber zu Hause bleiben, statt durch die Weltgeschichte zu tingeln.“

Zu wichtig sind seinem Chef Eckhardt Kraatz schließlich gerade in Zeiten wie diesen die Mitarbeiter. Leute, wie auch Stroischs 35-jähriger Kollege Steffen Kisslat, der ebenso seit Jahren schon den Milchtanker steuert. 20 davon hat die Spedition Kraatz mit Sitz im Nachbarlandkreis Stendal in der Republik im Auftrag großer namhafter Molkereien zu rollen, „um die Milch einzusammeln“, wie es Eckhardt Kraatz formuliert. Insgesamt 60 Beschäftigte arbeiten dafür in seiner Firma, die es seit 1991 gibt.

Die Tanker-Technik ist auf dem modernsten Stand. Quelle: Matthias Anke

Als Ausnahme selbst in Quarantänezonen unterwegs

„Wie systemrelevant auch wir sind, schien zuvor wohl kaum jemandem so bewusst gewesen zu sein“, sagt Kraatz, für den dieser Begriff recht „gewöhnungsbedürftig“ sei. Doch dies öffnet dem Unternehmen eben auch die Tore, die für andere verschlossen bleiben.

Ins sachsen-anhaltinische Jessen etwa, das kürzlich bundesweit für Schlagzeilen sorgte, weil es bis zum vergangenen Wochenende noch abgeriegelt war aufgrund zu vieler Corona-Fälle. Der Milchtanker aber durfte durch, wie eben die Post und alle anderen Versorger auch.

Von Matthias Anke