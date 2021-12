Berlitt

Da liegt ein Mann auf einer Matratze in einer heruntergekommen wirkenden Kammer. Ein anderes Bild zeigt ein Paar im Schlafzimmer: sie im Bett; er auf dem Stuhl. Beide starren ins Nichts. Oder: Nackte, goldene Menschen füllen einen prächtig ausstaffierten Saal.

Die Szenen sind oft traumhaft, wie aus dem Film. Personen, Details und Perspektive lassen Raum für Spekulation. Der Betrachter ahnt: Da ist etwas geschehen oder es passiert gleich was.

Zu den jüngeren Arbeiten von Fotokünstler Frank Lassak in Berlitt gehören Aufnahmen mit Schauspieler Christian Harting, die auf der Plattenburg entstanden. Quelle: Efacts Photography / Frank Lassak

Was wirkt wie Szenenbilder aus aktuellen Spielfilmproduktionen, ist das Werk von Frank Lassak und hat mit Film nur mittelbar zu tun. Der Fotokünstler will eigene Geschichten in wenigen Bildern kondensieren. „Die Dinge, die ich fotografiere, sind hauptsächlich fiktiv“, sagt er. „Die Motive entstehen in meinem Kopf.“

Frank Lassak hat Wurzeln im Filmgeschäft

Da sind Menschen, wie mitten in einer Handlung erstarrt. Mal vor realen Hintergründen, mal in phantasievollen, bis ins letzte Detail gestalteten Kulissen. Auch dabei greift Lassak durchaus auf Filmtechniken zurück, versetzt seine Protagonisten in Miniaturmodelle, nutzt Requisiten. „Die Inszenierung ist wichtig für mich“, erklärt er.

Mehr Regisseur als Fotograf also. Ganz von ungefähr kommt das nicht. Der 61-Jährige hat als Standbildfotograf für Filmproduktionen gearbeitet, als Porträtfotograf für Schauspieler und als Journalist. „Vor zwölf Jahren habe ich begonnen, die künstlerische Fotografie als mein kreatives Ventil zu nutzen.“ Seit 2009 betreibt er in Berlin das eigene Fotostudio „Efacts Photography“.

Künstler lassen sich in Berlitt nieder

Ausstellungen, Bücher und auch eigene Filmproduktionen entstanden. Dass ihn Film und Malerei inspirieren, ist in Lassaks Fotos unübersehbar. Die oft surrealen Regiearbeiten David Lynchs haben es ihm ebenso angetan wie die hyperrealistischen Gemälde von Edward Hopper. Der Prozess des Gestaltens und Abbildens ist für Frank Lassak dabei ebenso Teil der Kunst wie das letztlich vorliegende Werk. „Mich reizt der Dialog, der zwischen mir und dem Fotografierten abläuft.“

An diesem Dialog können seit kurzem auch die Einwohner des Kyritzer Ortsteils Berlitt teilhaben. Das dortige Schloss haben sich Frank Lassak und seine Partnerin, die Berliner Malerin Rubica von Streng, als neuen Wirkungsort erschlossen.

Werbung fürs Schloss Berlitt wirkte

„Das mit Berlitt ergab sich“, erzählt Frank Lassak. „Meine Partnerin und ich haben nach Atelierräumen gesucht.“ Und der Berlitter Ortsvorsteher Harald Backhaus suchte nach neuen Nutzern für das seit längerem weitgehend leerstehende Schloss. Über eine Annonce beim Bund Bildender Künstler Berlin kamen sie zusammen.

Dass die Miete in dem ausgesprochen schlicht ausgestatteten ehemaligen Gutshaus günstig ist, spielt durchaus eine Rolle. „Wir haben in die Renovierung viel Arbeit und Geld investiert.“ Vor etwa einem Jahr stieß Frank Lassak zu der entstehenden Künstlerkolonie in Berlitt. Sechs Monate brauchte es, die Räume halbwegs herzurichten. „Wir sind immer noch dabei, aber wir können es schon nutzen.“

Lassak will Dorfbewohner porträtieren

Der Fotograf ist überzeugt, dass der Aufwand lohnt. Da ist zum einen der Abstand zu Berlin. „Die Stadt wird zu eng.“ Zum anderen findet Lassak: „Berlitt ist ein Ort, der sehr viel Ruhe und zugleich Inspiration bietet.“

Frank Lassak fühlt sich mit seinem Atelier in Berlitt gut aufgehoben. Quelle: Alexander Beckmann

Das mit der Inspiration ist ganz konkret gemeint. „Ich möchte eine fotografische Serie der Dorfbewohner machen“, sagt Frank Lassak. Sein Vorbild sei dabei der Fotograf August Sander (1876 bis 1964). „Der hat Anfang des 20. Jahrhunderts eine Porträtserie ,Menschen des 20. Jahrhunderts’ gemacht. Bei mir werden es eben ,Die Berlitter’.“

Einladung an alle in Berlitt

„Ich habe mir vorgenommen, so 40 bis 50 Menschen zu porträtieren. Das sollte machbar sein.“ Aber es wird Zeit kosten. Vor zwei Monaten informierte Lassak die Berlitter per Postwurfsendung über seine für sie kostenlose Idee. Bisher entstanden sechs Bilder. „Die Rahmenbedingungen sind mit Corona natürlich gerade etwas schwierig.“

Außerdem geht es dem Fotografen definitiv um viel mehr als um Passbilder. Bei so einer Fotositzung könne schon mal eine Stunde oder mehr vergehen. „Ich möchte die Leute so ablichten, wie sie sich in dem Moment gerade fühlen“, sagt Frank Lassak. Dazu gehöre eben, dass man sich in angenehmer Atmosphäre zumindest ein bisschen kennenlernt.

Selbstinszenierung willkommen

Ansonsten sei er absolut für Ideen offen. „Die Leute können sich auch selbst inszenieren. Da mache ich überhaupt keine Vorgaben.“ Ein besonderes Outfit, Makeup oder Accessoire – alles sei machbar, aber kein Muss. „Ein Berlitter hat mich schon gefragt, ob er sein Pferd mitbringen könnte.“ Wenn es die Treppe hochkomme und ins Atelier passe und wenn das Ganze nicht zur Tierquälerei werde – warum nicht? Alles was praktisch realisierbar sei, werde er realisieren, versichert Lassak.

Auch die Fotos mit Christian Harting auf der Plattenburg gestaltete Frank Lassak wie Szenen eines Films. Quelle: Efacts Photography / Frank Lassak

Den Porträtierten verspricht der Fotograf digitale Kopien und gegen Kostenbeteiligung bei Bedarf Abzüge auf Papier. Vor allem aber plane er eine Ausstellung. „Ich würde das zum Beispiel auch gern in Kyritz zeigen.“

Kunstprojekt und Einstand im Dorf

Das Berlitter Porträtprojekt sieht Frank Lassak in erster Linie als künstlerische Herausforderung, aber auch als eine Art Einstand im Dorf. „Natürlich lerne ich die Leute dabei besser kennen. Und wir stellen uns damit als Künstler im Ort vor.“

Denn Berlitt sei für ihn keine Episode. „Es ist schon so, dass ich hier Wurzeln schlagen möchte.“ Das Dorf solle sein zentraler Wirkungsort werden, auch wenn ihn Kunst und Beruf oft in die Metropole und in die ganze Welt führen. „Wir sind so oft wie möglich in Berlitt. Ich bin auch mal 14 Tage am Stück hier.“ Denn ganz grundsätzlich gelte: „Wir sind glücklich, wie wir hier untergekommen sind.“

Von Alexander Beckmann