Frau stürmt in Kyritz Wohnung der Nachbarin

Kyritz

Am Samstagabend eskalierte ein Nachbarschaftsstreit in der Pestalozzistraße in Kyritz. Eine 41 Jahre alte Frau klingelte wutentbrannt an der Wohnungstür eine Familie im Nachbaraufgang Als ihr geöffnet wurde, stürmte die Frau in die Wohnung und beschädigte im Wohnzimmer laut schimpfend Schranktüren und Gläser, schubste die 42 Jahre alte Wohnungsinhaberin und warf eine Blumenvase nach ihr.

Mit einer Vase an der Schulter getroffen

Durch die Vase an der Schulter getroffen, erlitt die 42-Jährige leichte Schmerzen. Auch wurde die 41-Jährige gegenüber der elf Jahre alten Tochter ihrer Nachbarin aggressiv. Sie schubste das Mädchen und trat nach ihm, wobei das Kind leicht am Arm verletzt wurde. Mutter und Tochter wurden schließlich zur Versorgung ins Kyritzer Krankenhaus gebracht.

Körperverletzung, Sachbeschädigung

Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung gegen die 41-Jährige ein. Was genau sie so aufgeregt hatte, war vor Ort nicht zu ermitteln.

Quarantäne wegen Corona gebrochen

Ein weiteres Verfahren wurde gegen die Angreiferin eingeleitet, da sich herausstellte, dass das Gesundheitsamt sie wegen einer Corona-Infektion in häusliche Quarantäne geschickt hatte. Diese endete erst um Mitternacht. Die Frau hätte ihre eigene Wohnung also gar nicht verlassen dürfen.

