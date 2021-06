Neustadt

Chemie, Bio, Physik oder Mathe – auch in einem Schwimmbad lässt sich sicherlich einiges aus der Praxis für den Schulunterricht nutzen. Und das Neustädter Freibad liefert dafür neuerdings ein ganz besonderes Argument. Denn das Becken wurde neu gebaut und mit einer auch in der weiteren Region einzigartigen, weil chlorfreien Wasseraufbereitung versehen: Das Wasser wird über einen Biofilter geführt. Was sich darin so alles abspielt, würde sich mittels Mikroskop bestimmt gut beobachten lassen. Natur eben.

Die Anlage in Neustadt imitiert ein natürliches Gewässer. „Anfangs gab es Überlegungen, anstelle des alten Fliesenbeckens ein richtiges Naturbad zu bauen“, erklärt Heribert Rustige. Der Ingenieur vom Unternehmen Akut-Umweltschutz aus Berlin hat das Becken samt Wasserkreislauf geplant: „Naturbad hieße aber, neben der Schwimmzone eine Regenerationszone einzurichten wie bei einem Badesee.“

Natürliche Reinigungskraft von Gewässern wird nachgeahmt

In Neustadt sei es nun besser gewesen, diese Zonen zu trennen. So entstand ein zweites, an den Rand des Geländes gesetztes Becken. „Das ist unser Biofilter, hier stellen wir die für die Wasserreinigung notwendige Biomasse zur Verfügung, die sich sonst am Rande eines Gewässers oder an dessen Sohle befindet“, sagt Rustige: „Man ahmt also die natürliche Reinigungskraft nach. So funktionieren ja auch Kläranlagen.“ Sein Unternehmen ist auf dieses Gebiet sogar spezialisiert.

Und eben Badewasser. „Wir haben vor 20 Jahren einen Wasserspielplatz für Kleinkinder auf dem Bundesgartenschaugelände in Potsdam gebaut, der erfreut sich noch immer großer Beliebtheit.“

Freibad Neustadt: Das Becken ist neu, die umliegenden Gebäude konnten stehenbleiben. Quelle: Matthias Anke

Ein Biofilm, der auch etwas „zum Futtern“ braucht

Der Biofilter in Neustadt besteht nun aus einem Substrat, an dem sich allerhand mikroskopisch kleine Tierchen festhalten, sich Plankton bildet mitsamt nützlichen Bakterien und Pilzen. Wenn das Wasser vorbei strömt, fressen beziehungsweise filtern sie alles mögliche heraus, was die Wasserqualität ansonsten beeinträchtigen würde. Für den Menschen gefährliche Keime werden eliminiert.

Freibad Neustadt: das Biofilterbecken. Quelle: Matthias Anke

Es ist also eine Lebensgemeinschaft von Tieren und Pflanzen wie in einem Biotop, die das Wasser reinigt, eine Biozönose. Die müsse sich aber erst entwickeln. Zwar stehe das System bereits seit Monaten und es wurde auch den Winter über getestet. Um „Eisdruck“ zu verhindern, kommen etwa Schwimmpolster zum Einsatz. „Der Biofilm kann sich aber erst entwickeln, wenn er was zu futtern bekommt.“

Zusätzlich wird der Phosphorspiegel gesenkt

Daher werde das Wasser nun anfangs noch häufiger beprobt, mindestens wöchentlich. Die Laborwerte erhält das Gesundheitsamt. „Wir gucken das erste Jahr besonders, was sich da entwickelt, dann reichen Proben alle zwei Wochen.“

Zudem ist das Filtermaterial in der Lage, Phosphor zu absorbieren. Was eher einen optischen als gesundheitlichen Hintergrund habe, weil somit verhindert wird, dass Algen wachsen.

Frischwasser kommt regelmäßig dazu

Und werde bei Verwendung von Chlorchemie Beckenwasser dieser Dimension erfahrungsgemäß viermal täglich umgewälzt, sei es im Neustädter Fall im Verlauf eines Tage nur einmal nötig. Bei Bedarf lasse sich eine zweite Pumpe zuschalten, der Durchfluss also erhöhen, etwa bei zu extremen Hitzeperioden und nach großem Besucherandrang an Wochenenden. Wochentags oder erst recht im Winter lasse sich das System entsprechend drosseln.

Der Architekt und Rohbauplaner Steffen Michaelis aus Kyritz (l.) und Ingenieur Heribert Rustige von der Firma Akut-Umweltschutz, die das Becken samt Wasserkreislauf plante. Quelle: Matthias Anke

Aufgrund natürlicher Verdunstung werde zudem regelmäßig Frischwasser hinzugefügt. Und bei zu kritischen Werten müsse das Bad notfalls auch mal kurzzeitig geschlossen werden. Rustige aber ist zuversichtlich, dass es dazu eher nicht kommen wird und unter dem Strich alle Vorteile überwiegen vor allem aus gesundheitlicher Sicht.

Neustädter Becken mit Seewasserqualität

Schwimmen in einem Freibadbecken in einem Wasser mit Badeseequalität, das gibt es nicht überall. Noch nicht. Rustige glaubt, dass sich die Technik bei Neubauten durchsetzen wird, zumindest bei öffentlichen. Privat dürfte der Kostenfaktor noch dagegen sprechen.

Rund 1000 Kubikmeter Wasser befinden sich in Neustadt nun im Gesamtkreislauf. Die Schwimmfläche misst 540 Quadratmeter bei einer Beckentiefe bis 3,83 Meter. Es gibt eine Sprungturmanlage und mehreren Startblöcke vor den 25-Meter-Bahnen. Und auch drumherum stimmt die Optik mitsamt Holzsteganlage und Gartenbau, geplant von Susanne Geitz vom Büro Vorland aus Wulkow bei Kyritz.

Anlage taugt für Schwimmunterricht in Neustadt

„Wir vertrauen auf diese Verfahrenstechnik“, hatte Neustadts Amtsdirektor Dieter Fuchs zur Eröffnung gesagt. Das war am 3. Juni, dem ersten Tag nach den Corona-Einschränkungen, an dem Freibäder wieder öffnen durften. In Neustadt aber hatte die Saisonpause ganze sieben Jahre lang gedauert. Die alte, wegen ständigen Reparaturbedarfs kostenintensive und blau geflieste – und damals gechlorte – Anlage wurde geschlossen. Unter anderem ein Haushaltssicherungskonzept zwang dazu.

Freibad Neustadt: Grün ist nicht das Wasser, sondern die Folie des Beckengrunds. Quelle: Matthias Anke

Jetzt erfolgte dort auch schon wieder der erste Schwimmunterricht für Kinder der Homburg-Schule. Aber Chemie, Bio, Physik oder Mathe? Davon wollen die meisten eine ganze Weile lang lieber nichts mehr hören. Natürlich nicht. Die Sommerferien stehen vor der Tür.

Öffnungszeiten: Juni bis August außerhalb der Ferien dienstags bis sonntags 11 bis 19 Uhr, in den Ferien dienstags bis sonntags 10 bis 19 Uhr – jeweils optional bis 20 Uhr. Eintrittspreise: Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre zahlen 1,70 Euro. Die 10er-Tageskarte für sie kostet 15 Euro, die Saisonkarte 50 Euro. Erwachsene zahlen 2,20 Euro, für die 10er-Tageskarte 20 Euro, für die Saisonkarte 65 Euro.

