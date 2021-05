Freizeitkünstler zeigen in Kyritz Werke aus dem Coronajahr

Kyritz

Was ist da denn los? In der Bibliothek hängen über und über Bilder im Schaufenster. Müssten dort nicht, wenn schon, Bücher hängen? Nein, die Kyritzer Stadtbibliothek ist nicht aus- und eine Galerie ist auch nicht eingezogen. Kenner wissen: Es sind die neuesten Werke, die im sogenannten „Atelier für jedermann“ entstanden sind.

Die waren bisher normalerweise innerhalb der Bibliothek zu bestaunen. Dort trafen sich die Freizeitkünstler seit dem Frühjahr 2019 auch alle zwei Wochen zum gemeinsamen Malen und Zeichnen. Weil das schon voriges Jahr aufgrund der Corona-Situation aber nicht mehr ging, wurde zu Hause weitergearbeitet. Und sie trafen sich im Rosengarten und in Tornow auf dem Gut, um Tiere zu zeichnen – mit Abstand untereinander. Was dabei herauskam, zeigten sie im Mai 2020 erstmals eben im Schaufenster als neue Präsentationsfläche.

Erneut draußen und in kleinen Gruppen gearbeitet

Ein Jahr später gibt es nun weiteres, das sich zu zeigen lohnt in der aktuell kleinen Ausstellung wiederum im Fenster. „Die Arbeiten sind in diesem und im letzten Jahr bei den Treffen der Gruppe im Sommer draußen entstanden“, informiert Ateliermitglied Christine Nandzik: „Während eines dreitägigen Workshops in Babe oder während der Zeit der intensiven Kontaktbeschränkungen in sehr kleinen Gruppen an verschiedenen Wochentagen zu Hause.“

Ein idyllisch gelegener Schuppen von Lothar Neupert. Quelle: Matthias Anke

Unübersehbar ist: Die Arbeiten – käuflich erwerbbar – sind in Motiv und Technik vielfältig. Es sind Skizzen und Aquarelle von Tieren, Landschaften und Technik, Drucke vom Linolschnitt, Stillleben in Öl- und Pastellkreide sowie ­Acrylmalerei auf Leinwand.

Linolschnitt von Chrstine Nandzik (Ausschitt). Quelle: Matthias Anke

Das „Atelier für jedermann“ ist eine Initiative von Künstlern und Kunstschaffenden, eine offene Gruppe von derzeit etwa zwölf Personen, erklärt Christine Nandzik. Begleitet werden sie von Bernd Demmig, einem freischaffenden Künstler aus dem Neustädter Dorf Babe.

Neue Mitglieder gerne gesehen

Christine Nandzik, die den Kreis initiierte, kümmert sich um die Organisation – und zeichnet, so sie nicht ihrem Beruf als Erzieherin in einer Wittstocker Kita nachgeht.

„Die Treffen finden jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat statt, welche zur Zeit besonderer Regelungen bedürfen“, sagt sie. Wer sich für die Gruppe interessiert, kann gerne mit ihr telefonisch unter 033971/60 48 06 Kontakt aufnehmen.

