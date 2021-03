Kyritz

Nach mehr als zehn Wochen coronabedingter Schließung ab dem 16. Dezember durften am Montag bundesweit die Friseurläden wieder ihre Pforten öffnen. Auf diesen Tag hat Christof Rosin lange und voller Ungeduld gewartet. Der ­37-jährige Friseurmeister betreibt in der Straße der Jugend das Friseurgeschäft „Lohab“.

Als er und seine Mitarbeiter morgens die Ladentür öffneten, standen dort überpünktlich schon die ersten Kunden bereit.

Als erstes an der Reihe

Eine von ihnen war Regina Friese. Die Rentnerin aus Holzhausen war sichtlich erfreut, so schnell an der Reihe zu sein. „Den ersten Termin kurz vor Jahreswechsel konnte ich ja schon nicht wahrnehmen und auch aus dem nächsten Ende Januar wurde nichts“, berichtete sie.

An ihren jetzigen Termin kam sie eher zufällig. Als vor rund zwei Wochen bekannt gegeben wurde, dass die Friseure am 1. März wieder arbeiten dürfen, traf sie ihren Friseurmeister beim Einkaufen und sprach ihn an.

„Schon hatte ich einen Termin“, sagte sie. Bei Anna Schwarz war Regina Friese in besten Händen. Die 21-Jährige hat ihre Ausbildung im „Lohab“ gemacht – und nach einer Elternzeit ist sie seit Oktober wieder im Dienst. Die Zwangspause hat die junge Friseurin als große Belastung betrachtet.

Friseurin Anna Schwarz wäscht einer Kundin die Haare. Auszubildende Lara Herder schaut ihr dabei zu, um zu lernen. Quelle: André Reichel

Im Vorfeld der Öffnung waren Christof Rosin und seine Mitarbeiter fast täglich mehrere Stunden im Laden und machten Telefondienst. „Wir staunten nicht schlecht, dass so viele Leute für einen Termin anriefen“, sagte der Frisörmeister.

Auch Erika Kusma war am Montag eine der ersten Kunden im Geschäft. Als Stammkundin freute sich die Kyritzerin ebenfalls sehr, gleich am ersten Tag der Öffnung die Haare geschnitten zu kriegen.

Voller Terminkalender

Doch längst nicht jeder hat das Glück, so schnell an die Reihe zu kommen. Zwar arbeiten Christof Rosin und seine Mitarbeiter einen Termin nach dem anderen ab, doch der Kalender ist jetzt schon über Wochen hinweg randvoll und das Telefon klingelt zwecks Terminvergabe weiter unentwegt. Bis Ostern ist die fünfköpfige Belegschaft fast komplett ausgebucht. „Die meisten Kunden nehmen es gelassen“, sagt der Friseurmeister.

Im Frisörgeschäft "Lohab" klingelt ständig das Telefon, doch im Terminbuch ist bis Ostern nicht viel frei. Quelle: André Reichel

Er selbst arbeitet nun auch am Montag. An dem Tag hat er normalerweise frei. Von seinen Mitarbeitern kann und will er das nicht verlangen. Mehr als arbeiten könne man schließlich nicht. Doppelschichten, wie sie beispielsweise einige Läden in Berlin durchführen, wird es im „Lohab“ jedenfalls nicht geben.

Die geltenden strengen Corona-Maßnahmen spielen eine nicht unwesentliche Rolle bei der Abarbeitung des Terminstaus. Kunden dürfen nur nach Absprache in den Salon kommen und natürlich müssen alle Anwesenden eine Maske tragen.

„Es darf auch niemand im Laden warten, wenn er noch nicht an der Reihe ist“, so Christof Rosin. Doch auch hier stößt er mit dieser Maßnahme weitestgehend auf Verständnis bei seinen Kunden.

Die Scheren und all das andere Werkzeug blieben wochenlang ungenutzt. Quelle: André Reichel

Auch die Zehn-Quadratmeter-Regelung pro Person hat weiter Gültigkeit. Dabei kann Christof Rosin von Glück sprechen. Er hat einen recht großen Laden und somit kann die Belegschaft fast komplett zeitgleich arbeiten und für die Kunden da sein.

Sein Azubi Mahmoud Bijo absolviert derzeit seine schriftlichen Abschlussprüfungen und ist somit nicht vor Ort.

Von André Reichel