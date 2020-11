Kyritz

Mit dem Sanierungsgebiet Altstadt Kyritz, für das seit langem schon erhebliche Summen an sogenannter Städtebauförderung von Bund und Land fließen, ist per Satzung eigentlich Ende nächsten Jahres Schluss. Doch es gibt die Möglichkeit, diese Frist zu verlängern, innerhalb derer noch etliche Projekte umgesetzt werden könnten und eben entsprechende Gelder auch weiterhin abrufbar wären. Darüber informierte kürzlich Lutz Hafner von der Stadtsanierungsgesellschaft Ews, die in Kyritz mit dem Gesamtprojekt beauftragt ist.

„Sie können das entweder auslaufen lassen oder entscheiden sich einfach zu einer Fristverlängerung“, sagte Hafner vor den Mitgliedern des Bauausschusses und erklärte: „Durch einfachen Beschluss der Gemeinde kann über die Durchführungsfrist entschieden werden.“ Die entsprechende Entscheidung obliege der Stadtverordnetenversammlung.

Anzeige

Mehrere Straßen der Kyritzer Innenstadt müssen noch saniert werden

Wichtig für Kyritz: Mehrere große Projekte wurden im bisher festgelegten Zeitraum nicht geschafft. Dazu gehören der dritte und letzte Bauabschnitt der Sanierung der Johann-Sebastian-Bach-Straße, die Sanierung der kompletten Maxim-Gorki-Straße samt der sich anschließenden Hospitalstraße sowie die südliche Pritzwalker Straße.

Neben diesen Straßen stehen als weitere Schwerpunkte der kommenden Jahre laut Lutz Hafner mehrere Einzeldenkmale, diverse Baulückenschließungen, das weitere Klosterviertel und sogar das Thema „ehemalige Kaufhalle“ an der Bach-Straße auf dem Aufgabenzettel.

Anlieger zahlen wie bisher Wertausgleichsbeträge

Seitens des Sanierungsträgers EWS und auch der Kyritzer Stadtverwaltung wird daher empfohlen, die Frist bis Ende 2035 zu verlängern. Anschließend sei sogar eine noch weitere Verlängerung möglich, ebenso aber auch eine doch frühere Aufhebung des Sanierungsgebietes.

Wichtig für Eigentümer in diesem Areal: Sie müssen auch weiterhin anstatt von Anliegerbeiträgen einen gewissen Ausgleich für die Wertsteigerung ihrer Grundstücke bezahlen. Dafür wurde einst ein Gutachten erstellt, nach welchem der Betrag jeweils individuell berechnet wird.

64 Eigentümer haben in Kyritz schon vorzeitig bezahlt

Dieses Gutachten müsse bei einer Fristverlängerung nun überarbeitet werden. Hafner betonte dabei aber ausdrücklich: „Eine wesentliche Änderung der Werte ist nicht zu erwarten.“

Er betonte dies, weil der zum Abschluss der Sanierung fällige Beitrag durch eine freiwillige Vereinbarung auch vorzeitig abgelöst werden kann. Dann wird sogar ein Abschlag gewährt in Höhe von zehn Prozent. Bisher nutzten diese Möglichkeit in Kyritz laut Hafner 64 Eigentümer.

Projekte in Kyritz für insgesamt 53 Millionen Euro

Zum Fördergeld und den Eigenanteilen der Stadt bilanzierte der Mann von der EWS: Alle Projekte zusammen – und darin auch die noch ausstehenden – ergeben einen Gesamtbedarf von 53 Millionen Euro. Davon stammen 42,5 Millionen Euro von Bund und Land und 10,5 Millionen Euro aus Kyritz. Enthalten ist dabei auch das Klosterprojekt, das als das Mammutaufgabe schlechthin gilt.

Bisher bewilligt wurden 30,3 Millionen Euro, zu denen 7,4 Millionen Euro aus Kyritz kommen. Und ausstehend ab 2022 sind Projekte von zusammen 15,3 Millionen Euro, wovon 12,2 Millionen Euro als Fördergeld in die Stadt fließen würden.

Bisher noch kein Instandsetzungsgebot ausgesprochen

Verbunden sind mit einer Fortschreibung des Sanierungsgebietes zugleich aber auch rechtliche Aspekte rund um Instandsetzungen. Zum Beispiel können Eigentümer von extrem baufälligen Häusern dazu gezwungen werden über das sogenannte Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot. Die Stadt würde einspringen – und die Kosten dann in Rechnung stellen. Bisher wurde davon aber noch kein Gebrauch gemacht“, erklärte Lutz Hafner mit Blick auch auf entsprechende freiwillige Vereinbarungen dazu, die ebenso möglich sind. Geblieben war es bisher also nur bei entsprechenden Androhungen.

Andererseits könne mit Eigentümern bei „städtebaulich besonders wichtigen Vorhaben“ auch ein Instandsetzungsvertrag geschlossen werden. Der ermöglicht sogar „die anteilige Finanzierung von Kosten“ – aus Städtebaufördermitteln.

Von Matthias Anke