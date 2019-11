Fritz Neye nun Ehrenmitglied im Platt-Freundeskreis

Kyritz

„ Tosammenhalt und noch veele gode Joahr mit de plattdüütschen Sproak.“ Das hat Fritz Neye seinen Gefährten vom Kyritzer Freundeskreis der Plattdeutschen für die Zukunft gewünscht. Es war seine Antwort auf die kurze Laudatio von Angret Thiele, bevor sie ihn am Mittwoch unter dem Beifall der Anwesenden beim November-Stammtisch der Plattsprecher zum Ehrenmitglied ernannte.

Die Vorsitzende des Freundeskreises, der sich wie gewohnt in den Räumen des Historischen Heimatvereins traf, würdigte in Versform und in der Mundart von Fritz Reuter, Rudolf Tarnow und Ernst Stadtkus die Verdienste des langjährigen Mitglieds im Freundeskreis, dessen Vorsitzender er acht Jahre war. Die Sprache der einfachen Leute wurde dem 88-Jährigen quasi in die Wiege gelegt.

In Friedrichsdorf wuchs Fritz Neye auf

Geboren und aufgewachsen in Friedrichsdorf, das seit den 50er Jahren Großderschau heißt, verbrachte Fritz viel Zeit bei seinen Großeltern mütterlicherseits. Hier wurde nur Platt gesprochen. Bei Fritz Neye hielt sich die Pflege der Regionalsprache nicht nur über Jahrzehnte, er hat sich auch Verdienste darum erworben. Bei der Übergabe der Ehrenurkunde dankte ihm die stellvertretende Kyritzer Bürgermeisterin Katharina Iredi dafür.

Nach dem feierlichen Teil pflegten die Plattsnacker die über Jahre bestehende Tradition, sich bei Kaffee und selbstgebackenem Kuchen in ihrer Mundart zu aktuellen Anlässen auszutauschen. Dabei ging es diesmal um Schalk und Narretei in der Herbstzeit. Annemarie Ostermeier und Helga Post lasen überlieferten Geschichten aus der Heimat.

Freundeskreis 1993 gegründet Der Stüdenitzer Heinz Müller gründete 1993 den Freundeskreis und blieb dessen Vorsitzender bis zu seinem 80. Lebensjahr. Ihm folgte Fritz Neye, dessen Nachfolgerin wiederum Gabriele Ellfeldt wurde. Nach deren plötzlichem Tod im Mai dieses Jahres erklärte sich Angret Thiele bereit, den Vorsitz zu übernehmen. Der Freundeskreis hat etwa 20 Mitglieder, die sich – eine Sommerpause ausgenommen – an jedem ersten Mittwoch im Monat treffen. Bei der Zusammenkunft am 6. November wurden mit Sabine Reiche und Marianne Geu aus Stüdenitz zwei neue Mitglieder begrüßt. Sabine Reiche ist die Tochter von Heinz Müller.

Von Wolfgang Hörmann