Kyritz

Am Dienstag hatten in Kyritz Interessierte erneut die Gelegenheit, sich über die Fortschritte der Bauarbeiten an der Alten Brennerei und dem benachbarten Klausurflügel des einstigen Franziskaner-Klosters zu informieren. In die Brennerei soll nächstes Jahr die Stadtbibliothek einziehen und 2025 das Museum in den Klausurflügel.

Die Stadt Kyritz als Bauherr lud zur mittlerweile dritten Klosterbaustellenführung ein und gut 40 Teilnehmer nahmen dieses Angebot dankend an. Auf Grund der Coronabeschränkungen mussten sich alle Teilnehmer vorab namentlich anmelden.

Zur 3. Klosterführung in Kyritz meldeten sich gut 40 Interessierte. Quelle: André Reichel

In Empfang genommen wurden sie von Marita Fricke, der Hochbau-Verantwortlichen in der Kyritzer Stadtverwaltung, sowie dem leitenden Architekten Gerald Kühn-von Kaehne und seiner Kollegin Kerstin Thoma.

Führung in Gruppen

In drei Gruppen eingeteilt, ging es dann für die Besucher auch schon los mit den Führungen. Kerstin Thoma führte durch die einstige Brennerei, die zuletzt als Wäscherei genutzt wurde. Zu besichtigen war das Erdgeschoss des Gebäudes, das laut Plan spätestens im nächsten Jahr die Stadtbibliothek beherbergen soll. Wie die einzelnen Räume später einmal aussehen und wie sie genau genutzt werden, war an Hand von vor Ort ausgelegten Animationsbildern ersichtlich.

Blick ins Innere der einstigen Brennerei. Quelle: André Reichel

Weil momentan noch keine neue Treppe vorhanden ist, konnte das Obergeschoss nicht besichtigt werden. Ein riesiges Loch vom Keller bis nach ganz oben klafft dort im Inneren des Gebäudes. „Die Treppe wird erst noch von oben eingefädelt, das ist ein kompliziertes Verfahren“, berichtet Kerstin Thoma.

Beim Rundgang außen auf dem Baugerüst zeigte sie den Besuchern verschiedene, aus Ziegeln bestehende Zierelemente, die man zum Teil rekonstruieren muss, weil sie nicht überall erhalten geblieben sind. Sogar alte Werbemalereien – wohl aus dem 1930er Jahren – wurden freigelegt. „Auch sie sollen erhalten und später sichtbar bleiben“ so Kerstin Thoma.

Marita Fricke erzählte alles Wissens Quelle: André Reichel

Bei Marita Fricke erfuhren die Besucher alles rund um die Stadtmauer im Bereich des Klosters. Die Rathausmitarbeiterin berichtete von den umfangreichen Untersuchungen an der Stadtmauer.

Die Sanierung der Stadtmauer im Bereich des Klosters ist reinste Handarbeit. Quelle: André Reichel

Die von den Bauforschern vorgefundenen Schäden wurden kartiert. „Die schadhaften Steine werden alle per Hand herausgenommen“, sagte Marita Fricke. Dies gilt zumindest für die dem Kloster zugewandten Seite. „Dieser Bereich der Stadtmauer wird später vom Verbindungsgang aus erlebbar sein“, sagte sie weiter. Im Herbst dieses Jahres soll die Sanierung dieses Bereiches der Stadtmauer beendet sein.

Ältestes Gebäude der Stadt

Den Klausurflügel zeigte Gerald Kühn-von Kaehne. Die Besucher erfuhren von ihm, dass der Eingangsbereich an der alten Stelle bleibt, jedoch erweitert wird. Dafür muss jedoch eine alte Treppe weichen.

An anderer Stelle wurden während der Bauuntersuchung barocke Türöffnungen freigelegt und auch mittelalterliche Elemente, wie Rundbögen und Fensteröffnungen, sind nun wieder sichtbar. Vom Architekten erfuhren die erstaunten Gäste: „Teile des Klausurflügels wurden um 1250 gebaut. Er ist somit das älteste Gebäude in Kyritz.“

Viele mittelalterliche, die barocken und die Elemente aus der Gründerzeit sollen später sichtbar bleiben. Laut Plan soll der Klausurflügel bis 2025 saniert sein, so Kühn-von Kaehne.

Von André Reichel