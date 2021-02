Wurzeln hatten den Radweg an der B 5 zwischen Mechow und Demerthin mehrfach zerstört. Jetzt wurden alle Bäume gefällt. Der ab dem Sommer komplett neu entstehende Weg soll diesmal länger halten. Anschließend steht ein nächstes Projekt gleich in der Nähe an – zwischen Gantikow und Vehlow.