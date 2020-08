Ganz: Familie Rein lädt ab sofort ins Kulturzentrum „Youkali“ ein

Ganz

Zufrieden und glücklich, aber auch ein bisschen erschöpft, haben Verena und Hartmut Rein sowie ihre Tochter Valeska das Wochenende ausklingen lassen. Zusammen mit vielen Gästen hatten sie ein lange gehütetes Geheimnis gelüftet und damit gleichzeitig ihr neues Kulturzentrum in Ganz eröffnet.

Es heißt „Youkali“, benannt nach einem bekannten Musikstück von Kurt Weill, und soll künftig ein Ort der Begegnung sein, aber auch der Freude und des gegenseitigen Verständnisses. „Ein Ort der Sehnsucht“ wie es Solistin und Sopranistin Verena Rein bei der Eröffnung ausdrückte. „Ganz viele Menschen haben uns gesagt wie toll sie den Tag fanden“, fügt sie an.

Anzeige

Eröffnung mit einem Bühnenstück

„Youkali“ wurde in dem Bühnenstück beschrieben, dass Verena Rein zusammen mit ihrer Tochter Valeska und den beiden anderen Tänzerinnen Madlen Werner und Karoline Dettmann darbot. Mit dabei waren auch die Pianistin Mai Yakushiji und die bildende Künstlerin Caroline Corleone. Sie entführten die Zuschauer, die vor dem Haus saßen und durch die weit geöffneten Fenster hineinschauten, mit Gesang, Tanz und ein bisschen Akrobatik in das „Land der Sehnsucht“.

Weitere MAZ+ Artikel

Die Enthüllung des Namens übernahmen unter anderem Jörg Gehrmann und Katharina Iredi (Bildmitte). Quelle: Sandra Bels

„Wir wollten hier schon immer mehr als nur wohnen“, sagte Hartmut Rein vor der Aufführung. Deshalb nahm die Familie auch nach dem Ausbau des Privathauses im Jahr 2015 die Sanierung der Scheune in Angriff, von der heute nichts mehr zu erkennen ist. „Wir wollen unsere Professionen in die Region tragen und hier etwas bewegen“, so Rein. Seine Frau ist klassische Sängerin, die Tochter tanzt und malt, und er ist unter anderem Tourismusexperte.

Leader-Geld wurde beantragt

Dabei entstand auch die Idee, mit der Leader-Aktionsgruppe (LAG) in Kontakt zu treten, um für den Ausbau des Kulturzentrums Fördergelder zu akquirieren. Das gelang. „Aber wir brauchten jede Menge Geduld und hatten einen Berg an Bürokratie zu bewältigen“, erzählte Rein. Das hielt die Familie aber nicht davon ab. Und so wurden in den vergangenen zwei Jahren fast alle Arbeiten an der früheren Scheune selbst oder mit Hilfe von Handwerkern aus der Region ausgeführt. Alles geschah mit Materialien, die kompostierbar sind.

Die Besucher ließen es sich nicht nehmen das „Youkali“ nach der Eröffnung zu erkunden. Quelle: Sandra Bels

Der Vorstandsvorsitzende der LAG, Jörg Gehrmann, dankte Reins für ihren langen Atem und den Mut, dass Projekt mit Leader-Geld anzugehen. Die stellvertretende Kyritzer Bürgermeisterin Katharina Iredi dankte der Familie ebenfalls. Sie sagte, dass sie das Vorhaben von Anfang an begleitet hat und sofort überzeugt von den Ideen der Familie war. „Mit der Eröffnung setzen wir heute ein Zeichen dafür, dass uns die Kulturszene wichtig ist“, so Katharine Iredi. Und die Teetzer und Ganzer Kulturlandschaft werde nun mit dem „Youkali“ noch ein Stück reicher. Damit spielte sie auf die Aktionen des Malers Johannes Heisig, die Teetz de la Musique und das Schloss Ganz als berühmten Drehort für Film und Fernsehen an.

Die Künste sollen zueinander finden

Im „Youkali“ sollen künftig die Künste zueinander finden: Musik, Performance, bildende Kunst und Tanz. So wünscht es sich Familie Rein. Verena Rein ist begeistert von der tollen Akustik im Veranstaltungsraum, die für sie das A und O ist. „Sie ist transparent, klar und mit einem Nachhall“, so die klassische Sängerin. Sie hat sich dafür richtig ins Zeug gelegt und den ganzen Raum wochenlang mit einem besonderen Kalkspachtel verputzt, der diese „unglaubliche Reflexion“ zulässt, wie sie sagt.

Eine Fotodokumentation zeigte den Besuchern, wie die alte Scheune in mühevoller Kleinarbeit zum „Youkali“ geworden ist. Quelle: Sandra Bels

„Wir hoffen nun, dass wir zunehmend mehr Veranstaltungen anbieten können“, so die Künstlerin. Geplant sind nicht nur Konzerte, sondern auch Lesungen und Meisterkurse. Aber auch für private Veranstaltungen, öffentliche Sitzungen oder andere Anlässe kann der Raum im Fontaneweg 5 künftig gern genutzt werden. Vermietet wird er von der Ganz.Kultur GbR, deren Gesellschafter Verena, Hartmut und Valeska Rein sind.

Interessenten melden sich per E-Mail an vermietung@ganzkultur.de oder telefonisch unter 0173/6 21 37 50. Informationen gibt es auch unter www.ganzkultur.de/vermietung.

Von Sandra Bels