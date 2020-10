Der Landschaftspflegeverband Prignitz-Ruppiner Land hat Gartenbesitzer aufgerufen, sich an einem Garten-Wettbewerb zu beteiligen, der den Erhalt der Artenvielfalt vor der eigenen Haustür in den Fokus setzt. Eine Jury besucht jetzt fünf Gärten, die in die engere Wahl gekommen sind.