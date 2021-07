Kyritz

Bundesweit gilt seit dem Wochenende ein weitgehendes Verbot von Einwegartikeln aus Kunststoff. Wegwerfbehälter und -besteck aus Plastik sollen vom Markt und vor allem aus der Umwelt verschwinden.

Das wirkt sich auch auf die Gastronomie in und um Kyritz aus. Denn Restaurants und Cafés bestreiten einen guten Teil ihres Umsatzes mit dem Außer-Haus-Verkauf. Ob Kaffeebecher oder Speisenbehälter – Einwegplastik wie Styropor spielte dabei bisher eine wichtige Rolle.

Kyritzer Gastronom sorgt sich wegen der Kosten

Ob sich das komplett kompensieren lässt, da ist beispielsweise Bernd Seifert, Inhaber des „Café Schröder“ am Kyritzer Marktplatz noch unsicher. „Es gibt Ersatzprodukte, aber die halte ich alle für noch nicht ausgereift.“ Statt Kunststoff aus Erdöl werde beispielsweise Maisstärke verwendet. Vor allem der deutlich höhere Preis sorgt bei dem Gastronomen für Bedenken. Er hofft darauf, dass der Fachhandel sich auf die neue Situation einstellt. Ansonsten gelte: „Das, was wir noch im Lager haben, nutzen wir weiter.“

Ganz ähnlich handhabt das Olaf Krause von „Olafs Werkstatt“ in Neustadt. Das neue Gesetz lässt die Verwendung von Lagerbeständen schließlich zu. „Wir hatten auch schon mal ein neues Material da, so eine Art Pappe“, berichtet Krause. „Das ist nicht schlecht.“ So etwas könne er sich für den Außer-Haus-Verkauf durchaus vorstellen.

Wiederverwenden bedeutet auch Reinigen

„Das Problem sind Trinkröhrchen.“ Dem Einsatz von Pappe steht der Neustädter in dem Fall ausgesprochen skeptisch gegenüber – schon aus geschmacklichen Gründen. Alternativen aus Glas oder Edelstahl wiederum müssten speziell gereinigt werden. Dafür fehlt es im Restaurant bisher an der Technik. „Da müssen wir uns noch was einfallen lassen.“

Jacqueline Probst vom Wusterhausener Eiscafé „Marktklause“ zeigt sich gelassen: „Das alles ist ja schon länger im Gespräch. Da konnten wir uns drauf einstellen.“ Eisbecher aus biologisch abbaubarem Material habe man schon länger im Einsatz. Akuten Druck, etwas zu unternehmen, sieht Jacqueline Probst nicht: „Wir werden erst mal unsere Lagerbestände aufbrauchen.“

Edelstahl und Nudelteig

In der Kyritzer „Eismühle“ fühlt sich Sandy Füllgraf bestens auf das Verbot von Einweg-Plastik vorbereitet. „Wir haben schon immer versucht, auf umweltfreundliche Verpackung zu achten“, versichert sie. Inzwischen tragen die speziellen, abbaubaren Pappbecher sogar das Logo der Eisdiele. Außerdem können Kunden für größere Mengen direkt im Laden wiederverwendbare Isoliergefäße erwerben. Die eignen sich nicht nur für Eis.

Für größere Bestellungen hält die Kyritzer „Eismühle“ wiederverwendbare Isoliergefäße bereit. Quelle: Alexander Beckmann

Überhaupt sieht man in der „Eismühle“ im neuen Gesetz eine Chance. „Wir haben jetzt die ersten echten Eismühlen-Löffel aus Edelstahl. Die sind natürlich auch wiederverwendbar.“ Gäste können die Spezialanfertigung in zwei Varianten kaufen und beim nächsten Mal wieder mitbringen. „Der kleine passt sogar ins Portemonnaie. Unsere Gäste gehen da voll mit.“ Aus dem einstigen Wegwerfartikel wird auf diese Weise ein dauerhafter Werbeträger.

Nur bei den Trinkröhrchen sucht auch Sandy Füllgraf noch nach einer Lösung. Pappe als Material dafür überzeugt auch sie nicht. „Aber es gibt Versuche mit Nudelteig.“ Sozusagen Makkaroni im Milchshake. Diese Entwicklung wollen die Kyritzer auf jeden Fall im Auge behalten.

Von Alexander Beckmann