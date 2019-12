Kyritz

Am Kreisverkehr in der Graf-von-der-Schulenburg-Straße in Kyritz wurde die Radverkehrsführung geändert. Grund dafür sind 18 Unfälle, die sich dort seit 2016 ereigneten. An fünf Unfällen waren Radfahrer beteiligt. Deshalb haben die unteren Verkehrsbehörde des Landkreises Ostprignitz-Ruppin und die Polizei nach einer Besichtigung Maßnahmen festgelegt, um die Verkehrsverhältnisse zu entschärfen und die Sicherheit der Schüler, die dort unterwegs sind, zu erhöhen, war von Rathaussprecherin Doreen Wolf zu erfahren.

Stadteinwärts in zwei Richtungen

Demnach besteht künftig stadteinwärts auf der linken Seite die Möglichkeit, den Radweg in beide Fahrtrichtungen zu nutzen. Die Beschilderung wurde bereits verändert.

Darüber hinaus wurden Markierungen auf der Fahrbahn erneuert oder entfernt. Aus dem Rathaus heißt es außerdem, dass die so genannte Furt-Markierung auf der Graf-von-der-Schulenburg-Straße in Höhe der Querung am Friedhof, entfernt wurde. Damit soll künftig Fehleinschätzungen zur Vorfahrtsregelung von Radfahrern entgegengewirkt werden.

Radfahrer haben Vorrang

Von den Änderungen ausgenommen ist die Pflichtführung für Radfahrer innerhalb des Kreisverkehrs an der so genannten Europakreuzung. Autofahrer sollten aufmerksam auf querende Radfahrer und Fußgänger achten, wenn sie den Kreisverkehr verlassen wollen. Radler und Fußgänger haben nach den gesetzlichen Regelungen für Kreisverkehre im Ort Vorrang. Das gehe auch aus der Fahrbahnmarkierung hervor, so die Stadtsprecherin.

Von Sandra Bels