Zu Ehren der beiden in Rheinland-Pfalz ermordeten Polizisten gab es am Freitag einen Gedenkgottesdienst in der Dorfkirche von Bork. Die Idee dazu hatte Axel Redepennig, der selbst Polizist in Kyritz ist. Zur Gedenkveranstaltung kamen Polizisten, Feuerwehrleute und Bundeswehrangehörige.