Kyritz

Wenn die AfD zu einer Kundgebung aufruft, ist Protest erfahrungsgemäß nicht weit. So sammelt sich offensichtlich auch für den kommenden Montag, 26. August, bereits viel Gegenwind im Vorfeld einer Wahlveranstaltung der AfD auf dem Kyritzer Marktplatz.

Angesichts der für den Zeitraum von 17.30 bis 19.30 Uhr angesetzten Versammlung ruft analog des Bündnisses in der Kreishauptstadt „ Neuruppin bleibt bunt“ nun „ Kyritz bleibt bunt“ dazu auf, „der AfD-Wahlveranstaltung ein Zeichen entgegenzusetzen“. Demnach haben sich „spontan andere Partein angemeldet“, um mit Infoständen zu erscheinen und „für die politische Vielfalt“ einzustehen.

Aktion für ein „friedliches, gewaltfreies Miteinander“

Und: „Auf dem evangelischen Kirchengelände, gleich hinter dem Bassewitz-Brunnen, rufen wir alle Menschen aus Kyritz und Umgebung auf, zu zeigen, dass unser Brandenburg, die Ostprignitz, bunt, vielfältig und offen ist. Wir positionieren uns deutlich gegen diskriminierende Äußerungen und wollen zeigen, dass wir ein friedliches, gewaltfreies Miteinander, in Respekt und Freundschaft, ohne Ausgrenzung, Ablehnung oder Gewalt möchten. Wir lehnen die AfD und ihre menschenfeindliche Politik ab.“

Neben der Kirche, dem Stattwerke-Verein und vielen anderen ist auch das Bündnis „ Neuruppin bleibt bunt“ selbst angekündigt.

AfD rechnet als Veranstalter mit etwa 60 Teilnehmern

Ob es dennoch zu ähnlichen Tumulten kommt wie andernorts, bleibt abzuwarten. In der Region etwa kam es zuletzt erst vorigen Monatin Perleberg zu kleineren Reibereien, als zwischen 100 und 150 Teilnehmer an einer AfD-Wahlveranstaltung zwischen 50 und 100 Gegendemonstranten gegenüberstanden.

In Kyritz indes klingt der Gegenaufruf friedlich: „Bringt Trommeln, Pfeifen, Musikinstrumente, Liebe, Spaß und gute Laune mit“, heißt es.

„Die Sicherheitslage muss die Polizei einschätzen“, sagt Arnd Heymann. Er ist der Direktkandidat der AfD im Wahlkreis 2, der Kyritz umfasst. „Ich habe nichts gegen einen Diskurs“, sagt er. Doch am Montag werde ihm im Anschluss kaum Zeit dafür bleiben, da er zu einer nächsten Podiumsrunde fahren müsse.

Zur Kundgebung in Kyritz rechnet Heymann mit 60 Teilnehmern – und ebenso damit, dass auch Kritiker erscheinen.

Ein umstrittener Redner

Denn neben ihm und dem Ostprignitz-Ruppiner Kreistagsabgeordneten sowie Neuruppiner Stadtverordneten Georg Kamrath, komme als Redner Thorsten Weiß. Dieser ist nicht nur als Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses bekannt, sondern auch als enger Freund Björn Höckes. Beide firmieren in der AfD bundesweit als „rechtsaußen“.

Arnd Heymann: „Das polarisiert natürlich. Aber zu uns gehört es nun mal, ein Spektrum abzubilden.“

Kundgebungen auch in Wittstock und Pritzwalk

Die Kyritzer Kundgebung soll Heymanns Wahlkampfhöhepunkt in diesem Gebiet werden, gefolgt von einer Kundgebung am Mittwoch in Wittstock und am Donnerstag in Pritzwalk.

Nach Wittstock kommen laut Heymann die AfD-Politiker Georg Pazderski (Vize-Bundessprecher) und die Bundestagsabgeordneten Thomas Ehrhorn und Götz Frömming. In Pritzwalk sei neben dem Direktkandidaten aus dem Nachbarwahlkreis 1, Oliver Czajkowski, der Bundestagsabgeordnete Norbert Kleinwächter dabei.

Heymann aktuell als „arbeitssuchend“ gemeldet

Für Heymann zähle nur das Direktmandat. „Mein Listenplatz 34 verhilft mir jedenfalls nicht in den Landtag.“

Derweil soll nun aber auch Heymann selbst in Parteikreisen für Fragen gesorgt haben. Auch sein kürzlich in der MAZ neben den Kandidaten aller anderen Parteien erschienenes Kurzportrait ließ wohl einige Leser stutzen. Denn Heymann sprach von sich als Geschäftsführer in seiner Neuruppiner Firma Fincor, die Finanzberatung für Unternehmen anbietet. Gegenüber dem AfD-Landesverband jedoch gab er an, seit Mitte Juni „arbeitssuchend“ zu sein, und bat um finanzielle Wahlkampfhilfe.

„Ich befand mich bis 15. Juni als Berater bei einer Münchner Firma in Festanstellung und habe mich danach beim Arbeitsamt gemeldet“, bestätigt Heymann der MAZ auf Nachfrage. Nichtsdestotrotz bestehe seine eigene Firma weiterhin. Doch diese Tätigkeit lasse er wegen des Wahlkampfes ruhen. „Ab 1. September stehe ich dem Arbeitsmarkt wieder voll zur Verfügung. Das Arbeitsamt weiß das, und ich bekomme ja auch kein ALG I.“

Wahlkampf in dünn besiegelter Region

Und wenn es mit dem Landtagseinzug nichts wird? „Ich arbeite im IT-Bereich, da ist es heutzutage überhaupt nicht schwer, einen neuen Job zu finden.“

Leicht sei es dennoch nicht, den Wahlkampf zu finanzieren. Er habe sich dafür zwar „ein Polster geschaffen“, „was zur Seite gelegt“. Doch das baute sich schnell ab. „Der Wahlkreis gehört zu den am dünnsten besiedelten Gebieten Deutschlands. Allein fürs Plakatieren fuhr ich 16 mal 300 Kilometer, war jeweils sechs bis zehn Stunden unterwegs.“

Bei der Europawahl im Mai ging die AfD im Altkreis Kyritz als Gewinner hervor und schaffte es auf Platz drei hinter CDU und SPD. Während diese im Schnitt acht Prozent verloren, gab es für die AfD einen Stimmenzuwachs um bis zu 15 Prozent.

