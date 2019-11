Die nächste Generation in der Geschäftswelt

Kyritz

Das Schild ganz oben an der Fassade lässt es erahnen: In die alte Villa direkt an der Kreuzung von Pritzwalker und Perleberger Straße in Kyritz zieht wieder Leben ein. Im Erdgeschoss wird demnächst die Firma Gejatec ihren Geschäften nachgehen.

Das IT-Unternehmen zählt in Kyritz zu den alteingesessenen Vertretern der Branche. Über 25 Jahre lang hatte es in der Seestraße gleich neben dem Sportplatz seinen Sitz. Die Wurzeln reichen sogar bis in das erste Jahr nach der Wende zurück.

In Zeiten des Booms entstanden

Mit der Öffnung der Grenzen und der Übernahme der D-Mark hielt damals die Computertechnik auf breiter Basis Einzug in die Wirtschaft der Region. Einschlägige Unternehmen schossen wie Pilze aus dem Boden. Auch das Braunschweiger „Avanco Systemhaus“ gründete 1990 eine Niederlassung in Kyritz. Zwei Jahre später übernahm Mitarbeiter Gerd Jastrow den Betrieb in Eigenregie. Die „ Gejatec Gerd Jastrow EDV-Vertriebsgesellschaft“ entstand.

Kerngeschäft waren von Anfang an Computerdienstleistungen für das kleine und mittelständische Gewerbe in der nordwestlichen Ecke Brandenburgs. Von der Beschaffung der Hard- und Software über die Installation und Wartung bis hin zu Beratung und Schulung reichte das Angebot. Vernetztes Arbeiten und das sogenannte Cloud-Computing kamen in jüngerer Zeit hinzu.

Kleine Firma mit Ausdauer

„So läuft das bis heute“, erklärt Martin Barsikow. Der 34-Jährige stammt ursprünglich aus Herzberg bei Neuruppin und arbeitet schon seit 2005 als Computerfachmann im Unternehmen. „Ich habe gleich nach der Ausbildung hier angefangen.“

Nach dem anfänglichen Gründungsboom flaute das Computergeschäft in den 2000er Jahren allerdings nach und nach etwas ab. Gerade viele der kleineren Firmen verschwanden wieder. Gejatec blieb – bei allen Höhen und Tiefen.

Firmengründer im Ruhestand

Als Firmengründer Gerd Jastrow nun Ende September in den Ruhestand ging, rückte Barsikow zusammen mit seinem Kollegen Tobias Erichs auf den Chefsessel nach. Der 26-jährige Wittenberger arbeitet seit fünf Jahren bei Gejatec: „Ich bin so eine Art Quereinsteiger.“ Erichs hat ein Studium der Betriebswirtschaftslehre absolviert und sich dann sozusagen aus Richtung der Nutzer in die Branche eingearbeitet. „Wir bieten ja auch kaufmännische Software an.“

Mit den beiden neuen Chefs vollzieht das kleine Unternehmen den Generationswechsel. „Wir übernehmen eine funktionierende Firma“, sagt Martin Barsikow. „Herr Jastrow hat nach einer Lösung für die Unternehmensnachfolge gesucht. In uns hat er sie gefunden.“

Den Aufschwung im Blick

Die Firma heißt nun nur noch ganz schlicht „ Gejatec GmbH“ und zieht für den Neuanfang gleich in neue Geschäftsräume dichter am Stadtzentrum. „Wir sind damit präsenter“, glaubt Martin Barsikow. „Die Kunden haben immer gesagt: Da unten in der Seestraße findet man euch ja kaum.“ In den nächsten Wochen soll der Umzug in die Pritzwalker Straße abgeschlossen sein.

Die beiden jungen Firmenchefs sind davon überzeugt, dass sich der Aufwand lohnt. „Wir wollen wieder wachsen“, kündigt Martin Barsikow an. Momentan besteht Gejatec nur aus den beiden Geschäftsführern und einer Mitarbeiterin für das Büro. „Die Digitalisierung ist ja gerade überall das große Thema.“ Dinge wie Datenschutz und Datensicherheit gewännen rasant an Bedeutung. „Unsere Kunden brauchen dabei Unterstützung.“ Dafür soll auch das Team aufgestockt werden. „Wir suchen momentan einen neuen Mitarbeiter, einen Fachinformatiker“, sagt Barsikow.

Von Alexander Beckmann