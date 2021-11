Gewalt unter Kyritzer Jugendlichen: Streetworker spricht von kleiner Tätergruppe

Kyritz

Die Serie von einem Dutzend Übergriffen vor allem unter Kindern und Jugendlichen in der Stadt ­Kyritz und stets unter Beteiligung von Minderjährigen aus Familien tschetschenischer Herkunft sorgt weiterhin für Diskussionsstoff. Nach den Vorkommnissen in den vergangenen Wochen und Monaten war dies erneut auch im Kyritzer Bildungs- und Sozialausschuss Thema.

Dort kamen Streetworker Christoph Malo vom Quartiersmanagement Kyritz-West sowie Jörg Heydorn zu Wort, dessen Firma Comtact mit eben jener Sozialarbeit in diesem Wohnviertel seit längerem schon beauftragt ist.

Sozialarbeiter setzt auf Einzelgespräche

„Ich habe viele Gespräche geführt, auch mit den mutmaßlichen Tätern“, erklärte Christoph Malo. Sein Fazit: „Diese Gewalttaten stammen von einer ganz kleinen Tätergruppe. Es sind vielleicht vier oder sechs. Die machen das aber sehr intensiv. Das muss man sagen.“

Malo gehe auf die Jugendlichen lieber zu, wenn er sie alleine abpassen kann. „In der Gruppe mit ihnen zu kommunizieren, ist unmöglich.“

Quartiersmanager Christoph Malo (Mitte) und weitere Streetworker kürzlich beim Rosengartenfest in Kyritz. Quelle: Sandra Bels

Ansonsten suche mittlerweile ein ganzes Team aus Streetworkern örtliche Schwerpunkte zu unterschiedlichesten Zeiten auf. Dazu gehöre der neue Spielplatz namens Spielband. Die Präsenz solle helfen, dass nicht andere Kinder und Jugendliche aus Angst fernbleiben.

Die Taten, in der Regel Körperverletzungen, konzentrierten sich zuletzt besonders in einer Gegend: Sie überschatten den Glanz des neuen Busbahnhofs samt des erst 2019 eröffneten Bahnhaltepunkts Kyritz Nord, das Bürgerpark-Areal.

Ausländische Schüler sollen Mobbing ausgesetzt sein

Auch Vandalismus ist dort augenfällig, obwohl es kaum etwas zu zerstören gibt. Kein Schild und kein noch so schmaler Pfosten ist unbeschmiert. Auf dem Metalldach der Fahrradboxen muss herumgetobt worden sein, so eingedrückt ist es.

Das Bürgerparkareal mit dem neuen Busbahnhof sowie dem erst 2019 eröffneten Bahnhaltepunkt Kyritz Nord wurde zuletzt von einer Gewaltserie überschattet. Quelle: Matthias Anke

Auf eine bestimmte Nationalität ist das nicht mehr zurückzuführen. Und auch andere Jugendliche hätten ihren Anteil an gewissen Vorfällen, behauptet Jörg Heydorn. Von einer Schulsozialarbeiterin erfuhr er, dass gerade ausländische Kinder gerne gemobbt werden. Bekommen sie davon mit, reagieren sie eben. Und dies geschehe im Fall jener Gruppe „leider sehr massiv“.

Daher aber kam neben dem Ausbau der Sozialarbeit längst auch die strafrechtliche Seite von Polizei, Staatsanwaltschaft und Jugendgerichtshilfe ins Spiel. Ein entsprechendes Anzeigegeschehen liege vor.

Mobile Teams gehen zu den Familien und selbst in Kitas

Ordnungsamtsleiterin Veronika Lausch bestätigte, dass die Polizei ihre Streifentätigkeit längst intensiviert hat. Und dass nicht alles folgenlos bleibt, erklärte unlängst bereits Polizeisprecherin Dörte Röhrs mit Blick auf Verurteilungen jener Straftäter derselben Nationalität, die vor Jahren von Kyritz und Neustadt aus über Neuruppin, Rheinsberg und Wittstock die Polizei quasi im halben Landkreis beschäftigten.

Zudem werde mittlerweile zügiger reagiert. „Gerade die tschetschenischen Jungs haben ja ein verqueres Frauenbild aus ihren Familien mitbekommen. Mit unseren mobilen Teams wenden wir uns deshalb an die noch jüngeren, gehen in die Kitas“, berichtete Jörg Heydorn: „Und wir haben eben auch schon die Elternhäuser aufgesucht.“

Kommunikationsprobleme mangels Deutschkenntnissen

Immer wieder jedoch sei die Kommunikation eine große Hürde. „Was die Kinder ihren Eltern erzählen, wenn sie von der Polizei nach Hause gebracht werden, ist oft ein ganz anderer Sachverhalt, als er wirklich geschah.“

Ähnliches bestätigte der Stadtverordnete Jörg Kannenberg (Bündnisgrüne). Als in Kyritz tätiger Arzt – so viel dürfe er sagen – behandele er auch Menschen jener Herkunft: „Sie sind ziemlich speziell. Die Kinder können Deutsch. Mit den Eltern aber ist es fast unmöglich zu sprechen.“ Kannenberg wisse andererseits von Leuten, die aus Angst vor ihnen „aufrüsten“, indem sie sich etwa einen Hund zulegen.

Weiterer „Runder Tisch“ in Kyritz noch diesen Monat

Um diese Situation aufzulösen, gründete sich auf Initiative der Stadt vor einem Monat der „Runde Tisch Soziales“ aus etlichen Akteuren. Jörg Heydorn als dessen Leiter verwies darauf, dass noch Ende dieses Monats ein weiteres Treffen stattfindet. Wichtig sei so etwas auch, weil sich nicht einfach sagen lasse, da steht der Täter, dort das Opfer. „Es ist ein mehrdimensionales Problem“, sagte Heydorn und verwies auf die Welten, in denen die Kinder auf jeweils andere Konflikte und Verhaltensweisen stoßen, in der Schule, in der Freizeit und zu Hause.

Wenngleich es bisherigen Gewaltopfern nicht mehr viel helfe, müsse sich eben auch einfach über solche Ursachen Gedanken gemacht werden.

Von Matthias Anke