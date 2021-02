Kyritz

Die allermeisten Geschäfte in der Kyritzer Innenstadt sind angesichts des Corona-Lockdowns seit Wochen geschlossen. Entsprechend ruhig geht es auf den Straßen und Plätzen zu. Ganz zum Erliegen gekommen sind Einzelhandel und Dienstleistungen aber noch nicht.

„Wir müssen uns ja was einfallen lassen, wie wir die Zeit überstehen“, sagt Marlies Köhler. Zusammen mit Kerstin Streege leitet sie aktuell die Aktionsgemeinschaft Kyritzer Gewerbe (AKG), den lokalen Gewerbeverein. „Wir wollen auf jeden Fall zeigen, dass wir noch da sind“, betont die Einzelhändlerin und bescheinigt ihren Kollegen in der Stadt: „Jeder hat sich überlegt, was sich machen lässt.“

Kyritzer Läden zumindest telefonisch erreichbar

So böten die meisten Ladenbetreiber nach wie vor Waren und Dienstleitungen an. Die Kunden können bei ihnen telefonisch Waren bestellen oder Aufträge erteilen. Jeder einzelne habe dazu sein eigenes, individuelles Konzept entwickelt. Die AKG habe ihre Mitglieder befragt, berichtet Marlies Köhler. „Das ist bei jedem ein bisschen anders. Aber wir sind da.“

Nun komme es vor allem darauf an, damit auch die Kunden zu erreichen. Deshalb habe die Gewerbegemeinschaft jetzt versucht, alle Angebote zu erfassen. „Als AKG wollten wir wenigstens unsere Mitglieder auflisten – als Orientierungshilfe für die Kunden.“

Geschäftsleute geben noch nicht auf

Ihre eigene Erfahrung als Spielwarenhändlerin fasst Marlies Köhler so zusammen: „Es kommen Leute. Wir haben dauernd Nachfragen.“ Schließlich habe man sich über Jahre ein Bindung zur Kundschaft aufgebaut. „Die können wir nicht einfach fallen lassen. Nur so können wir hier existieren.“

„Wir strengen uns wirklich an, damit wir die Situation meistern“, versichert die AKG-Vorsitzende. Die jüngste Aufstellung der Angebote in der Stadt sei ein Element mit dieser Zielstellung. „Wir haben das auch auf Facebook veröffentlicht“, ergänzt die Mitvorsitzende Kerstin Streege, die in Kyritz ein Raumausstattungsgeschäft betreibt.

So sind die Geschäfte der Kyritzer AKG-Mitglieder erreichbar Trotz Corona-Schließung sind viele Geschäfte in Kyritz weiterhin für ihre Kunden erreichbar, sie nehmen Bestellungen an, bieten einen Abhol- oder nach Vereinbarung einen Lieferservice, nehmen Aufträge an und ermöglichen die Bezahlung. Die Aktionsgemeinschaft Kyritzer Gewerbe hat ihre so aktiven Mitglieder jetzt aufgelistet. Lilalustig Kinderspielzeug, 033971/32 05 90 oder 0160/94 58 81 10, Montag bis Freitag 10 bis 16 Uhr Kunstgewerbe Mobile, 033971/5 25 13, Montag bis Freitag 10 bis 15 Uhr Wohndekor Streege, 033971/7 12 17, Montag bis Freitag 9 bis 13 und 14 bis 18 Uhr Lieblingseck Lucka, 033971/7 20 39 oder 0172/9 30 99 45, Dienstag 10 bis 14 Uhr, Mittwoch 15 bis 17 Uhr und Freitag 10 bis 13 Uhr Marschner Bürotechnik, 033971/66 20, Montag bis Freitag 8 bis 18 Uhr (Zugang nur über den Hof Weberstraße) Der Herrenladen, 033971/32 27 97, Montag bis Freitag 10 bis 13 Uhr Autohaus Dullin, 033971/88 10, Montag bis Freitag 7 bis 17 Uhr, Sonnabend 9 bis 12 Uhr Autohaus Füllgraf, 033971/89 00, Montag bis Freitag 7 bis 17 Uhr Kindermode Mewes, 033971/5 42 40, Montag bis Freitag nur telefonisch Blumenhaus Bethke, 033971/7 20 04, Montag bis Freitag 9 bis 16 Uhr, Sonnabend 8 bis 12 Uhr Fotohaus Normann, 033971/5 41 13, Montag bis Freitag 9 bis 12.30 und 13.30 bis 17 Uhr, Sonnabend 9 bis 12 Uhr Alsitec, 033971/8703, Montag bis Freitag 9 bis 17 Uhr Café Schröder, 033971/5 23 50, Montag bis Freitag 11 bis 14 Uhr Abholservice Wäschegeschäft Diedrich, 033971/5 25 76, Montag bis Freitag 9 bis 13 und 14 bis 18 Uhr Augenkleider, 0176/24 19 51 21, Montag bis Freitag 10 bis 15.30 Uhr Fernseh-Diehring, 033971/5 66 06, Montag bis Freitag 10 bis 15 Uhr Shiatsu-Massage Sabine Weidner, 033979/50 84 50 oder 0174/3 64 63 11 Buchhandlung Steffen, 033971/5 20 51, Dienstag bis Freitag 10 bis 16 Uhr, Sonnabend 9 bis 12 Uhr Bäckerei Armster, regulär geöffnet Getränkehaus Wietz, regulär geöffnet Reisebüro Globus, 033971/30 43, Montag bis Freitag 10 bis 12 Uhr

Gewerbegemeinschaft will aktiv bleiben

Bis zum Jahreswechsel hatte die AKG mit ihren Gutscheinen gepunktet. Auf den Wert jedes gekauften Gutscheines für einen Einkauf oder eine Dienstleistung in Kyritz waren dank der finanziellen Unterstützung durch die Stadt und die Sparkasse 20 Prozent aufgeschlagen worden. Einen Umsatz von 167.000 Euro brachte die Aktion den Geschäftsleuten am Ende. Zwar gibt es die Gutscheine weiterhin, sie können auch fast noch überall eingelöst werden, doch neue Zuschüsse sind erst einmal nicht in Sicht.

Für die Gewerbetreibenden ist damit Durchhalten angesagt. Sie hoffen auf ein Ende des Lockdowns. Marlies Köhler und Kerstin Streege machen sich schon jetzt Gedanken darüber, ob und wie Einzelhändler und Dienstleister der Stadt dann wieder direkt auf sich aufmerksam machen können. Tradition hat dabei unter anderem das „Mai-Shopping“ der AKG. Noch lebt die Hoffnung, dass es das in diesem Jahr erneut geben könnte.

Von Alexander Beckmann