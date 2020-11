Kyritz

Die Ausbauarbeiten zum Glasfaserausbau im Landkreis Ostprignitz-Ruppin kommen gut voran. Im Bereich der Städte Neustadt (Cluster 1), Kyritz (Cluster 2) und der Gemeinde Wusterhausen (Cluster 3) sind die Tiefbauarbeiten der Telekom fast fertig. Die Montage der Glasfaserkabel und die Dokumentation wurden gestartet. Inbetriebnahmen in diesen drei Kommunen werden ab dem 1. Quartal 2021 stattfinden.

Derzeit ist die Telekom dabei, die nächsten Bereiche zu planen und Genehmigungen zu beantragen. Das sind im Einzelnen: Neuruppin und Alt Ruppin (Cluster 4), Walsleben, Karwesee, Fehrbellin, Zechlinerhütte (Cluster 5), Zernitz-Lohm, Blumenthal (Cluster 6), Rheinsberg (Cluster 7), Wittstock/ Dosse (Cluster 8) sowie Lindow (Cluster 9).

Nächste Bauabschnitte im März

Die ersten Tiefbauarbeiten beginnen, wenn die Witterung es zulässt, im Januar. Ab Ende März sollen in allen genannten Bereichen die Bauarbeiten angelaufen sein. In den Clustern 4, 5 und 6 erhalten die betroffenen Haushalte in Kürze ein Anschreiben des Landkreises, in dem über den Breitbandausbau informiert wird. Diesen Briefen wird ein Schreiben der Telekom beiliegen, mit dem die Erlaubnis zum Ausbau erteilt werden kann.

Die Telekom ist in Ostprignitz-Ruppin für den Ausbau zuständig. Der Landkreis bittet um zügige Beantwortung der entsprechenden Schreiben, da nur jetzt im Rahmen des geförderten Projektes der Ausbau kostenfrei ist.

Finale im Herbst 2022

Von den insgesamt 13 Ausbauclustern hat aktuell in neun Clustern der Ausbau begonnen, der neben dem Tiefbau auch die Strukturplanung, die Standort- und Wegesicherung sowie die Inbetriebnahme umfasst. In drei Clustern laufen bereits die Tiefbauarbeiten, die im nächsten Jahr abgeschlossen sein sollen. Um den vereinbarten Fertigstellungstermin im Oktober 2022 zu gewährleisten, laufen die Planungen für die verbleibenden vier Ausbaucluster im kommenden Jahr weiter.

Die Telekom wird im Rahmen des geförderten Projektes bis Oktober 2022 fast 9500 Haushalte, Unternehmen und 52 Schulen in 22 Kommunen mit superschnellen Internetanschlüssen versorgen. Insgesamt wird der Breitbandausbau im Landkreis mit 38 Millionen Euro gefördert. 3,8 Millionen Euro steuert der Landkreis selbst bei, die übrigen Mittel kommen von Land und Bund. Die Telekom wird das Ausbaugebiet mit „Fiber to the Home“ (FTTH) versorgen. Die Anschlüsse bieten eine Geschwindigkeit von bis zu 1 Gigabit pro Sekunde beim Herunterladen und bis zu 500 Megabit pro Sekunde beim Heraufladen an.

Breitbandausbau mit Steuergeld

Im gesamten Ausbaugebiet wird die Telekom rund 2.700 Kilometer Glasfaser verlegen, fast 330 neue Glasfaser-Netzverteiler aufbauen und rund 300 Kilometer Tiefbau erledigen.

„Ich freue mich, dass die Arbeiten zum Breitbandausbau im Landkreis Ostprignitz-Ruppin so gut vorankommen und wir zu den ersten in der Realisierung befindlichen Glasfaserlandkreisen Deutschlands und Brandenburgs zählen“, sagt Landrat Ralf Reinhardt. „Insbesondere Schulen und Unternehmen werden von dem enormen Bandbreitenzuwachs und dem Geschwindigkeitssprung profitieren.“

Der Ausbau ist für alle Anschlüsse, die weniger als 30 MBit/s schnell sind, in dem geförderten Projekt kostenfrei, betont Reinhardt. „Wir freuen uns, dass perspektivisch auch die sogenannten grauen Flecken, also Anschlüsse über 30, aber unter 100 MBit/s fit gemacht werden sollen.“

Mit Baufortschritt zufrieden

Daniel Zimmermann, bei der Telekom für den Ausbau im Landkreis Ostprignitz-Ruppin verantwortlich, sagt: „Im gesamten Landkreis kommen wir beim Glasfaserausbau zügig voran. Die Bewohnerinnen und Bewohner des Landkreises werden zukünftig vom schnellen Netz der Telekom profitieren und mit Geschwindigkeiten von bis zu 1 GBit/s ins Internet gehen können.“

Beim Glasfaser-Ausbau wird die Leitung bis in die Wohnung oder ins Haus verlegt und endet erst hinter der Wohnungstür. Die Signale werden optisch übertragen. Für den Ausbau des Netzes nutzt die Telekom vorhandene Leitungswege, Schächte, Leerrohre oder Sammelkanäle. Tiefbauarbeiten werden nur dort stattfinden, wo es nötig ist.

