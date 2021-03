Grabsteinprüfer kommt nach Kyritz und Wusterhausen

Kyritz/Wusterhausen

Mit dem Frühjahr beginnt nicht nur die Gartensaison, sondern auch die der Grabpflege auf den Friedhöfen. Um trotz der damit wachsenden Besucherzahlen die Sicherheit zu gewährleisten, haben die Kommunen Kyritz und Wusterhausen wieder Torsten Köster aus Hennigsdorf bestellt. Am kommenden Dienstag, dem 6. April, will der Experte die Grabsteine auf den kommunalen Friedhöfen auf ihre Standsicherheit überprüfen.

Als erstes steht am Dienstag um 8.30 Uhr der Friedhof Teetz auf dem Plan. Ganz, Lellichow, Bork, Rehfeld, Berlitt und etwa um 10.50 Uhr Holzhausen schließen sich an.

Um 11.30 Uhr geht es in Nackel weiter

Direkt danach ist der Prüfer in der Gemeinde Wusterhausen unterwegs. Die Tour dort beginnt um 11.30 Uhr in Nackel und setzt sich etwa im Halbstundenrhythmus in Barsikow, Bückwitz, Gartow, Trieplatz, Blankenberg, Tornow und Schönberg fort, um etwa gegen 14.25 Uhr in Sechzehneichen zu enden.

Bei der Prüfung kommt ein spezielles Kraftmessgerät zum Einsatz. Bürger können die Tests auf den Friedhöfen begleiten und den Experten befragen.

Von Alexander Beckmann