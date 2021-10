Auf dem „Spielband“ in der Kyritzer Straße der Jugend begann am Sonnabend ein Graffiti-Projekt zur Gestaltung der Kletterwand. Rund 20 Kinder und Jugendliche folgten der Einladung der Kyritzer Streetworker und machten mit.

