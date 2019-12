„Unser Liebling Gretel“: Das letzte Kindergrab von Kyritz

Kyritz

Mitten in dem kleinen Wäldchen im hinteren Bereich des Kyritzer Friedhofs steht ein Mini-Grabstein. Er sieht aus, als hätte man ihn erst gestern dort hingestellt. Dabei verraten die Daten darauf, dass er schon seit mehr als 70 Jahren dort steht. Der Stein ist kaum verwittert. Blumen stehen davor. Das Grab selbst ist mit Grün abgedeckt. Was sofort auffällt: Es ist ein sehr kleines Grab, ein Kindergrab.

Gretel wäre heute 79

Das von Gretel Lehmann, wie es der Grabstein verrät. Sie starb 1945 mit zwei Jahren. Gretel, die eigentlich Margarethe hieß, wäre heute 76 Jahre alt. Ihr Grab ist das einzige Kindergrab, dass auf dem ehemaligen Kyritzer Kinderfriedhof noch gepflegt wird. Er wurde bereits in den 1960er Jahren geschlossen. Gretels Schwestern Hella Schröter und Christa Lewin kommen aber regelmäßig zur Grabstelle. „Ich kenne das nicht anders“, erzählt Hella Schröter. Sie musste schon als junges Mädchen bei der Pflege der Familiengräber auf dem Friedhof helfen. „Das war für uns immer ganz normal“, sagt sie.

Das Grab von Gretel Lehmann auf dem ehemaligen Kinderfriedhof in Kyritz wird bis heute gepflegt. Quelle: Sandra Bels

Die beiden Schwestern Hella und Christa leben in Kyritz. Sie haben Gretel aber nie kennengelernt. Sie wissen nur aus Erzählungen der Mutter vieles von ihr. „Unsere Mutter nannte sie auch Gretchen, wenn sie über sie sprach“, sagt Hella Schröter. Über die Schwester erzählen konnte auch Elisabeth Giering, die damals zusammen mit Mutter Lehmann aus Tirschtiegel geflüchtet war.

Geboren in Tirschtiegel

Margarethe Lehmann war das älteste Kind von Robert und Anna Lehmann. Sie wurde noch in Tirschtiegel geboren, im heutigen Polen. Mutter Anna musste mit der kleinen Gretel damals fliehen. Ihr Mann war im Krieg. Mit Nachbarn machte sich Anna Lehmann auf den Weg und kam 1945 in Kyritz an. Sie lebten zunächst in der Mühlenstraße in einer Flüchtlingsunterkunft, heute ist es das Domizil der Firma Elektro Kutz.

Die Mutter kam aber durch die Bodenreform nach Heinrichsfelde, wo sie in der Landwirtschaft gearbeitet hat. Gretel war damals schon sehr krank. Sie litt an Diphtherie und erlag der Krankheit schließlich. „Medikamente dagegen, die gab es damals nicht“, weiß Hella Schröter von ihrer Mutter. So mussten die Eltern ihr kleines Mädchen mit zwei Jahren beerdigen.

Sechs Geschwister folgten

Gretel blieb nicht das einzige Kind der Lehmanns. Vater Robert war nach dem Krieg nach Hause, nach Heinrichsfelde, zurückgekehrt. 1947 kam Tochter Gisela zur Welt. Ihr folgten fünf weitere Kinder. Christa (1950), die Zwillinge Eva und Hella (1951), Rosemarie (1952) und Konrad (1954). „Er lebt heute noch in Heinrichsfelde auf dem Familiengrundstück“, erzählt Hella Schröter. Ihre Zwillingsschwester und Rosemarie leben nicht mehr.

In der Erinnerung sind sie aber genauso lebendig wie Gretel. „Unsere Mutter hat so viel von ihr erzählt, obwohl Gretchen ja damals noch ganz klein war“, sagt Hella Schröter. „Und wir haben sehr gerne zugehört“, fügt sie an. So hatte die Mutter Gretel damals immer mit einer Zeitung auf den Tisch gesetzt, Spielzeug gab es damals kaum. „Aber das Knistern der Zeitung war für Gretchen das Schönste“, erzählt Hella Schröter.

Keine Fotos von damals

Sie bedauert es ein bisschen, dass es von damals keine Fotos gibt. Im Familienalbum finden sich erst Bilder aus späteren Zeiten von den Eltern, ihrer Hochzeit und den Geschwistern, Freunden, Verwandten. Hella Schröter erzählt, dass sie als Kind viel auf dem Friedhof war. „Wir haben alle Gräber gepflegt, Oma, Opa, Tante“, sagt sie. Die Mutter musste arbeiten und so fuhren die Kinder entweder mit dem Fahrrad von Heinrichsfelde nach Kyritz zum Friedhof. Später nahm sie der Vater mit dem Auto mit. Er war in Kyritz lange Zeit LPG-Vorsitzender. Vater Lehmann starb 1989, elf Jahre nach seiner Frau.

Hella Schröter kümmert sich nicht nur um das Grab ihrer Schwester. Sie pflegt weitere Grabstellen auf dem Kyritzer Friedhof. Unterstützt wird sie dabei von ihrem Mann Reinhard. Sie lernte ihn 1970 beim Tanz kennen. Schwester Christa, die vor ein paar Jahren nach Kyritz zurückkehrte, geht alle 14 Tage auf den Friedhof und bringt besonders im Sommer gern frische Blumen für die Grabstelle mit. Oft sieht man die beiden Schwestern auch zusammen. Sie freuen sich darüber, dass der älteste Sohn von Hellas verstorbener Zwillingsschwester auch Interesse an der Familiengeschichte zeigt und hoffen, dass Gretels Grab weiter gepflegt wird.

Blick ins Fotoalbum: Anna und Robert Lehmann bei einer Bootsfahrt. Quelle: Sandra Bels

Das Grab auf den ehemaligen Kinderfriedhof soll auch künftig erhalten bleiben. Es ist das einzige Kindergrab, dass über einen so langen Zeitraum gepflegt wird, war von Friedhofsgärtner Raffael Eichmann zu erfahren. Die evangelische Kirchengemeinde als Träger des Friedhofes plant, im kommenden Frühjahr auf dem ehemaligen Kinderfriedhof einen Friedwald zu eröffnen.

Mehr Meldungen aus Kyritz :

Von Sandra Bels