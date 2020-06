Kyritz

Ein Grillabend unter Nachbarn auf einem privaten Grundstück in Kyritz ist am Freitag in Körperverletzung ausgeartet. Die Fete endete kurz nach Mitternacht, doch ein 45-jähriger Nachbar kam kurz darauf zurück und ließ sich von der Grundstückseigentümerin nicht mehr wegschicken.

Lebensgefährte eilte Gastgeberin zu Hilfe

Der 51-jährige Lebensgefährte eilte seiner Freundin zu Hilfe, es kam zum Handgemenge zwischen beiden Männern. Als der 51-Jährige stürzte und sich verletzte, schlug der 45-Jährige noch mit einer Holzlatte auf den am Boden liegenden ein. Beim Versuch, die Schläge abzuwehren, verletzte sich der 51-Jährige erneut.

Erst hinzugerufene Polizeibeamte konnten die Situation beruhigen. Da der 45-jährige Nachbar mit 2 Promille erheblich alkoholisiert war, musste er die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen.

