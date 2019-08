Wusterhausen

Wegemuseum und Kirchengemeinde in Wusterhausen haben am Freitagabend interessierten Zuhörern ein Schätzchen nahe gebracht. Dabei galt es nicht mal ein Geheimnis zu lüften, als der Rundgang durch die Stadtkirche Sankt Peter und Paul begann. Denn die Bilder an der Brüstung der Nordempore, denen die ganze Aufmerksamkeit galt, hängen dort für jedermann sichtbar seit gut 400 Jahren. Nur: Was genau zeigen sie?

Das Betrachten der Gemäldegalerie ist schwierig. Das geht nur mit anstrengendem Blick nach oben, also Kopf im Nacken. Zwar war das am Freitag eingangs nicht anders, doch hatten die Besucher jetzt mit Rudolf Bönisch einen Erklärer an ihrer Seite.

Ein Teil des auf Holz gemalten Bibelzyklus an der Nordempore von "St. Peter und Paul." Quelle: Wolfgang Hörmann

Der Mann aus Lübbenau im Spreewald kennt sich aus mit sakralen Malereien. Der aus formgleichen Tafeln bestehende Zyklus, entstanden kurz nach 1600, strahle auch heute noch eine beeindruckende Farbigkeit aus, so die Einschätzung des Spezialisten, der Vergleiche mit biblischen Bildwerken anderer Kirchen ziehen kann. Sie münden in der Feststellung, dass die Folge von Szenen als Überlieferungen aus den Evangelien der Bibel von ihrem Zustand her zu den „besterhaltenen im Land Brandenburg“ zählt. „Allerdings ist bis auf einige Ausnahmen der größte Teil des Bestandes stark restaurierungsbedürftig“, so Bönisch.

Der 66-Jährige verstand die kurze Führung durch die Kirche nur als „Appetitanreger“ auf den Vortrag, der dann im Veranstaltungsraum „Alter Laden“ des Wegemuseums folgte. Rudolf Bönisch ging hier detailliert auf jedes der Bilder ein, die in ihrer Abfolge den Leidensweg Jesus Christus’ von der Kreuzigung bis zur Auferstehung zeigen, so, wie ihn die Künstler in der ausgehenden Zeit der Renaissance interpretiert haben.

Eine Fläche bleibt rätselhaft

Interessant dabei waren die Ausführungen über die Technik des Kupferstechens. Die Arbeiten der Handwerker, die diese Kunst beherrschten, dienten den Malern als Vorlagen. So sind die Ähnlichkeiten biblischer Gestalten auf Gemälden verschiedener Größen ihrer Zeit zu erklären. Sie „kupferten ab“, eine in Zeiten von Cranach, da Vinci und Tizian durchaus legitime Methode. Rudolf Bönisch, der sie anhand von fotografischen Vergleichen in Kirchen der Niederlausitz erforscht hat, konnte auch anhand von Beispielen aus dem Wusterhausener Gotteshaus darauf verweisen. Hier stammen die druckgrafischen Vorlagen von niederländischen und flämischen Spezialisten. Wer danach gemalt hat, ist unbekannt.

Im Zusammenhang mit der Gemäldegalerie ist gemeinhin von 21 Bildern die Rede. Es sind aber 22 Tafeln. Eine erscheint als schwarze Fläche. Was einst darauf zu sehen war oder zu sehen sein sollte? Auch Rudolf Bönisch konnte dieses Geheimnis bisher nicht lüften.

Von Wolfgang Hörmann