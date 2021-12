Grünes Licht für Kitaneubau: Kyritzer Stadtverordnete fassen Grundsatzbeschluss für millionenschweres Projekt

Kyritz

Die Kyritzer Stadtverordneten haben in ihrer letzten Sitzung in diesem Jahr mit einem Grundsatzbeschluss die Weichen gestellt für die Sanierung der Kita „Kunterbunt“ und den parallel dazu geplanten Bau eines Nachbarschaftshauses. Der Vorstoß der CDU-Fraktion, das Vorhaben zur Disposition zu stellen, wurde abgelehnt.

Die Fraktion wollte angesichts der gestiegenen Baukosten für das Kita- und Nachbarschaftshausprojekt an der Werner Straße in Höhe von etwa 13 Millionen Euro die Notbremse ziehen. Der Antrag der CDU wurde knapp mit acht zu acht Stimmen und bei zwei Enthaltungen abgelehnt.

Kyritzer CDU beantragt namentliche Abstimmung

Die CDU hatte zudem für den zu fassenden Grundsatzbeschluss eine namentliche Abstimmung beantragt. Schließlich stimmten zehn Stadtverordnete dafür, das Projekt ohne Abstriche zu verwirklichen. Allerdings soll die Stadtverwaltung zur ersten Stadtverordnetenversammlung im neuen Jahr einen Beschluss erarbeiten, der den Einsatz eines externen Projektsteuerers ermöglicht. Der soll künftig auch bei anderen großen Bauprojekten, wie auf der Klosterbaustelle, eingesetzt werden.

Kyritzer Kitaleiterin bekam Rederecht

Kitaleiterin Carola Waap hatte zum Tagesordnungspunkt Rederecht bekommen. Sie stellte kurz dar, wie die Situation in der Kita ist. „Die Fliesen fallen von den Wänden, die Wasserrohre platzen uns weg“, sagte sie. Jahrelang sei nur geflickt worden. Nun sei der bauliche Zustand so, dass von Grund auf saniert werden müsse. Einige Bildungsbereiche könne sie wegen der teilweise schlechten Zustände gar nicht anbieten, einen Bewegungsraum zum Beispiel. Dazu gehöre auch eine Kinderküche, die mittlerweile Standard in Kitas ist. Die vorhandene Küche ist ein Durchgangsraum. Die Kinder sitzen bei den Mahlzeiten auf dem Präsentierteller. Kommt jemand durch den Kitaeingang, kann er den Kindern schon fast auf die Teller schauen. Die Fliesen sind alt und kaputt. Der Fußboden ist uneben und somit eine Stolperfalle und Gefahr.

Durchreiche mit DDR-Charme: In der Küche hat sich seit 50 Jahren nicht viel verändert. Quelle: Sandra Bels

Kyritzer Stadtverordnete sollen in die Zukunft investieren

„Wir können keinen Glitzer mehr aufbringen, weil der Glitzer, der schon da ist, nicht mehr hält“, so die Kitaleiterin. Sie wünscht sich für das Team und die Kinder ordentliche Rahmenbedingungen. „Wir gehen gern zur Arbeit und wollen, dass das so bleibt“, sagte sie stellvertretend für das Personal. Und sie plädierte an die Stadtverordneten, in das Haus zu investieren, weil es eine Investition in die Zukunft ist. Einige Erzieherinnen und Eltern waren zur Stadtverordnetenversammlung gekommen. Zu Wort meldeten sie sich aber nicht.

Die Bürgermeisterin von Kyritz warb für das Projekt

Auch Bürgermeisterin Nora Görke warb noch einmal für das Projekt, wie sie es zuvor schon in den Fachausschüssen getan hatte. Die Küche habe nur eine Ausnahmegenehmigung vom Gesundheitsamt, hieß es. Die Bürgermeisterin sagte, dass der Standort in der Werner Straße mit dem Projekt entwickelt werden soll. Er brauche eine Bereicherung. Zudem müsse der Sozialraum gestärkt werden. Es gebe seit der Schließung der Kaufhalle keinen sozialen Treffpunkt mehr. „Ich bin überzeugt von den Synergieeffekten, die sich mit dem Projekt ergeben“, so Nora Görke. Sie könne verstehen, dass einige Stadtverordnete mit den Kosten nicht einverstanden sind. Aber sie seien vom Landesbetrieb für Liegenschaften und Bau geprüft worden und wirtschaftlich. „Darauf stützen wir uns und wollen das Projekt deshalb weiter voran treiben“, so die Bürgermeisterin. Sie sagte: „Wir leisten uns hier keine Luxuskita, aber gute Bedingungen.“ Die Zahlen seien Fakten, die man so akzeptieren müsse.

Kyritzer Linke wollen sich nicht gegen eine Kita stellen

Holger Kippenhahn (Die Linke) betonte erneut, was er schon im Hauptausschuss gesagt hatte. „Wir kommen mit diesem Beschluss ein Jahr, wenn nicht sogar zwei Jahre zu spät.“ Es sei einzigartig über das Förderprogramm „Soziale Stadt“ Geld zu bekommen. Kyritz wurden knapp sechs Millionen Euro für das Projekt zugesagt. Mit dem Geld könne die Kita auf ein neues Level gestellt werden. Die Maßnahme sei im Haushalt abgebildet. „Der Kämmerer legt dar, dass sie finanzierbar ist“, so Kippenhahn. Seine Fraktion werde sich nicht gegen eine Kita stellen.

„Kyritz macht“ fehlt der Dialog

Jens Goldmund (Kyritz macht) machte deutlich, dass seien Fraktion nicht gegen die Kinder sei, wohl aber gegen das Zustandekommen dieses Beschlusses. „Uns fehlt es, grundlegende Beschlüsse zu diskutieren und zu realisieren“, sagte er. Im Fall des millionenschweren Bauprojektes fehlt ihm der Dialog mit der Stadtverwaltung. Goldmund wies darauf hin, dass auch die Kita „Spatzennest“ einen großen Sanierungsbedarf habe. Die Stadt sei als Eigentümer dort ebenso in der Pflicht wie in der Kita „Kunterbunt“.

Von Sandra Bels