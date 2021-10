Gumtow: So machen sich Senioren fit fürs Smartphone

Gumtow/Kyritz

„Ich bin 88 Jahre alt, lohnt sich denn ein neues Telefon für mich überhaupt?“ Ähnliche Fragen werden oft an Regina Wöhlert herangetragen, die Vorsitzende des Prignitzer Kreisseniorenbeirates. Oder auch: „Ich habe ein Handy geschenkt bekommen, aber keine Ahnung, was ich damit anstellen soll.“

Neue Telefone sind schließlich fast nur noch als Smartphones erhältlich. Sie funktionieren wie kleine Computer und bestehen statt der gewöhnten Tasten nur aus einem Bildschirm – und sie sind in der Regel auch noch mit dem Internet verbunden. So lassen sich Apps nutzen und das gesamte Internet ohnehin.

Ehemaliger Informatiklehrer hilft Senioren aus Gumtow

Wie das alles funktioniert, welche Möglichkeiten es überhaupt gibt und um weitere Fragen geht es jetzt regelmäßig auch in Demerthin. Dort fand in dieser Woche im Irish Pub „Vertigo B 5“die Auftaktveranstaltung statt für eine weitere sogenannte Smartphone-Sprechstunde.

Im Volkssolidarität Regionalverband Prignitz-Ruppin ist ein ganzes Netz solcher Orte am Entstehen. Vor einem Jahr wurde beispielsweise in Wittstock die VS-Begegnungsstätte zu einem von damals von bundesweit 53 Standorten des Projekts „Digital-Kompass“. Seinerzeit erklärte Lissy Boost von der Volkssolidarität noch, dass Internetlotsen gesucht werden, also meist bereits erfahrene, internetaffine Menschen und idealerweise Senioren, die ihren Altersgenossen diese Themen vermitteln könnten.

Eckhard Zempel hat sich bereiterklärt, als sogenannter Internetlotse vor allem älteren Menschen im Umgang mit neuer Technik zu helfen. Quelle: Matthias Anke

In der Zeitung las davon auch der Gumtower Eckhard Zempel. „Ich habe in Neuruppin an der Berufsschule mal jahrelang Informatik unterrichtet“, erklärte er nun in ­Demerthin, wo er als Internetlotse jeden zweiten und vierten Mittwoch im Monat bei Kaffee und Kuchen bereitsteht.

Doch dass es nicht immer leicht ist, einen solchen Kursleiter zu finden, sondern auch einen geeigneten Raum, kam in Demerthin ebenso zur Sprache. „Wir hätten schon im Frühjahr starten können“, erklärte Brigitte Förster, die Seniorenbeauftragte der Gemeinde Gumtow. Doch einen Ort, der über einen Internetzugang mittels W-Lan verfügt, ließ sich über die Gemeinde nicht finden. Dann half ihr Mario Ungewiß vom Pub Vertigo B 5.

Teilnehmer aus Dannenwalde, Vehlow, Barenthin und Kolrep

Nun musste nur noch der Smartphonelehrer her. Den entsprechenden Zeitungstext las – Eckhard Zempel. „Es haben sich dankenswerter weise aber auch noch einige Gemeindevertreter bereiterklärt mitzuhelfen oder Herrn Zempel zu vertreten“, sagte Brigitte Förster.

Beim ersten Termin wurden Gruppen analog der Herkunftsdörfer gebildet. Es gibt jetzt die Dannenwalder, die Vehlower und die Barenthiner/Kolreper Gruppe.

Teilnahme am Smartphone-Lehrgang ist kostenlos

Alle zusammen probierten sich schon mal in einer ersten „Fingerübung“ aus: Sie gründeten eine Whatsapp-Gruppe, um sich via Telefon über mögliche Änderungen abzustimmen.

In Wittenberge, Karstädt und Perleberg gibt es ebenfalls solche Runden, informierte Regina Wöhlert. In Lenzen soll eine weitere aufgebaut werden. Die Teilnahme ist jeweils kostenlos dank Förderung durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und das Programm „Demokratie leben“.

Corona-Zeit verdeutliche Bedeutung der Technik auch für ältere Menschen

Auf Ostprignitz-Ruppiner Seite ist als nächstes für den Raum Kyritz eine Smartphone-Sprechstunde geplant. „An dem Thema sind wir dran, aber erst nach unserer gerade laufenden Seniorenwoche“, sagt Sigrid Schumacher. Für die Kreisseniorenbeauftragte habe besonders die Corona-Zeit gezeigt, wie wichtig die Handhabung von Smartphones, Tablets oder PCs für ältere Menschen ist, um mit ihren Familien und der restlichen Welt besseren Kontakt zu halten – bis hin zu Bankgeschäften und Online-Einkäufen.

Wer in Demerthin noch dazustoßen möchte, Fragen oder Anregungen hat, meldet sich bei Regina Wöhlert unter 03876/3 07 41 84.

Von Matthias Anke