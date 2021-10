Kyritz

Mit Bastian „Bas“ Böttcher war am Dienstag und Mittwoch einer der bekanntesten deutschen Slam-Poeten zu Gast am Kyritzer Gymnasium. Jeweils einen ganzen Unterrichtstag lang bot der Berliner literaturinteressierten Schülern aller Jahrgangsstufen einen Einblick in seine Form der Poesie und die Gelegenheit, sich selbst an dem Genre mit seinen Wortspielen, Mehrdeutigkeiten und komplexen Reimen zu versuchen.

Gymnasium Kyritz will Ergebnisse veröffentlichen

Typisch für den Poetry Slam gehörte der Vortrag der Schöpfungen mit zum Programm. „Was da präsentiert wird, ist alles keinen Tag alt. Man wird immer wieder von neuen fantastischen Ideen überrascht“, freute sich Böttcher, der sich vom Engagement der Kyritzer Schüler beeindruckt zeigte.

Immer wieder stand Slam-Poet Bas Böttcher den Kyritzer Schülern mit Vorschlägen, Hinweisen und einem offenen Ohr zur Seite. Quelle: Alexander Beckmann

Das Gymnasium kündigte an, Ergebnisse des Literatur-Projektes auf seiner Website gymnasium-kyritz.de zu veröffentlichen.Die beiden poetischen Unterrichtstage waren Teil des landesweiten Projektes „Wortsport & Textathletik“ zur kulturellen Bildung an weiterführenden Schulen. Bas Böttcher ist dazu in ganz Brandenburg unterwegs.

Von Alexander Beckmann