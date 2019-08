Kyritz

Das Kyritzer Gymnasium Friedrich-Ludwig-Jahn plant auch in diesem Jahr einen Lauf für Frieden und Toleranz mit umfangreichem Rahmenprogramm. Die Schule knüpft damit an eine langjährige Tradition an. Sie hat in den vergangenen 16 Jahren dieses Sportevent erfolgreich ausgerichtet. Auflage 17 findet nun am 16...