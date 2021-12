Händler der Kyritzer Innenstadt laden nach dem Lichterfest erneut zum Shoppingabend ein

Kyritz

Nach dem Lichterfest light wegen Corona mit Glühwein to go und anderen kleinen Aktionen vor den Geschäften in der Kyritzer Innenstadt zum Beginn der Adventszeit gibt es jetzt, wenige Tage vor Weihnachten noch ein Angebot der Aktionsgemeinschaft Kyritzer Gewerbe (AKG). Die Händler laden am Freitag zum Shoppingabend in die weihnachtlich geschmückten Einkaufsstraßen ein. Die Geschäfte öffnen bis 20 Uhr.

Kyritzer Bürgermeisterin hofft auf viele Besucher im Freien

Die Kyritzer Bürgermeisterin Nora Görke hofft, dass viele Leute das Angebot noch nutzen für einen kleinen Einkaufs- oder Schaufensterbummel nach Feierabend. „Es ist in dieser Zeit nicht einfach, das weiß ich“, sagt sie und freut sich über die Initiative der AKG. „Wir alle haben uns die Adventszeit sicher ganz anders vorgestellt, doch leider sind wir immer noch in der Hochphase der aktuellen Corona-Welle und das bedeutet für uns alle im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten zu handeln, aber eben auch Einschränkungen und gegenseitiges Verständnis“, so die Kyritzer Bürgermeisterin.

Kyritzer Innenstadt ist geschmückt und beleuchtet

Für die vorweihnachtliche Stimmung sind Rathaus, Marktplatz und die Altstadtstraßen unter anderem mit Tannenbäumen geschmückt und beleuchtet. „Und überzeugen hoffentlich mit ihrem funkelnden Lichterglanz“, so Nora Görke.

„Wir haben uns entschieden, am Freitag noch einmal die zusätzliche Öffnungszeit bis 20 Uhr anzubieten“, sagen die beiden Vorsitzenden der AKG, Marlies Köhler und Kerstin Streege. Die Händler seien auf den Weihnachtseinkauf bestens vorbereitet und würden, die Kundenwünsche zu erfüllen, haben mitunter noch die eine oder andere zündende Geschenkidee parat oder können die Kunden beraten.

Keine Straßenmusik in der Innenstadt von Kyritz

Die ursprünglich geplante Straßenmusik und die geführten Kinderliedertouren wird es am Freitagabend aber nicht geben. „Wir setzen hier auf Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Raum, denn eins fordert Corona von uns immer wieder: Aus der Not eine Tugend machen, sagt Marlies Köhler. Und so muss die nostalgische Kinderliedertour des Heimatvereins Kyritz nicht komplett ausfallen. Denn die Stadtbibliothek hat für das Vereinsprojekt eine digitale Schnitzeljagd vorbereitet. Kyritzer und ihre Gäste können sie in der Innenstadt absolvieren.

Heike Grüttner (r.) vom Heimatverein und Marlies Köhler von der AKG eröffneten die Märchen- und Kinderliedertour zum Nikolaus. Quelle: Sandra Bels

Familien können in den Kyritzer Schaufenstern auf Quiztour gehen

Die Tour ist geeignet für Kinder ab vier Jahre. Sie können zusammen mit ihren Familien nicht nur gestalteten Schaufenster entdecken, sondern auch wertvolle Punkte sammeln. Dazu müssen sie einfach an verschiedenen Schaufenster-Stationen Quizfragen aus der Welt der Märchen und Kinderlieder beantworten. Zu erkennen sind die Fester am Notenschlüssel.

Die erfolgreichsten Kyritzer Quiz-Experten werden belohnt

Die erfolgreichsten Quiz-Experten werden im Februar mit Preisen belohnt. Für die Schnitzeljagd wird lediglich ein Smartphone oder Tablet und die kostenfreie App „Actionbound“ benötigt. Start- und Endpunkt der Rallye ist der Märchenkasten in der Sparkasse Kyritz. In der Stadtbibliothek kann auch bei Bedarf ein Tablet mit App für die Schnitzeljagd geliehen werden.

Die Bürgermeisterin wünscht sich, dass alle trotz der Einschränkungen die Vorweihnachtszeit genießen können. „Seien Sie neugierig und entdecken die Märchen und alten Kinderlieder sowie Dienstleistungs- und Geschäftsvielfalt in der Altstadt von Kyritz“, fügt sie an.

Von Sandra Bels