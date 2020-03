Kyritz: Nur ein paar Handwerker dürfen noch in den Hotels wohnen

Kyritz

Henni Bluhm streicht die Falten glatt. Handtücher liegen schon bereit. Das war erst einmal das letzte Bett, dass sie in Bluhms Hotel gemacht hat. Wegen der Corona-Krise bleiben die Zimmer leer. Die Gäste haben abgesagt, storniert, dürfen nicht kommen. „Ein paar Handwerker sind uns geblieben. Sie dürfen Zimmer mieten“, sagt Henni Bluhm.

Sie ist seit dem 1. Oktober des vergangenen Jahres nicht mehr Chefin in Bluhms Hotel, sondern als Mitarbeiterin angestellt. Ihr Sohn Stefan und Schwiegertochter Cindy Thiel haben übernommen. Acht Mitarbeiter sind wegen der Corona-Pandemie jetzt in Kurzarbeit. Henni Bluhm hält die Stellung im Hotel.

Bluhms Hotel in Kyritz liefert Essen aus

Das Trio hat überlegt, was es in der Krisenzeit machen kann. So entstand die Idee, einen Abholservice für Essen anzubieten. „Bestellungen nach Karte sind möglich, aber bitte nicht nur für eine Soljanka“, sagt Henni Bluhm. Bei Bedarf wird das Essen geliefert. Es kann aber auch abgeholt werden. Henni Bluhm bittet Interessenten darum, eine gute Stunde vor der gewünschten Abholzeit anzurufen und zu bestellen unter 0173/6 55 62 95.

Handwerker sind die einzigen Gäste

„Ein paar Gäste sind auch bei uns noch da“, sagt Andreas Heine vom gleichnamigen Kyritzer Landhotel. Aber der Anteil sei verschwindend gering, mache etwa zehn Prozent des Normalbetriebes aus. „Meine Hauptaufgabe ist im Moment Buchungen zu stornieren und Stornierungen zu verwalten“, sagt der Hotelinhaber. Das geht bis in den August hinein. Seine drei Mitarbeiter hat er in die Kurzarbeit geschickt. Den Check In übernimmt er selbst, so bleibe die Infektionsgefahr relativ gering.

Kurzarbeit in der „Villa Meehr“ in Bantikow

Monty Kurtzke, Inhaber der „Villa Meehr“ in Bantikow hatte die Idee für einen Lieferservice auch mit seinem Team besprochen. „Wir sind dann aber zu der Erkenntnis gelangt, dass es sich nicht lohnt“, sagt er und fügt an: „Mein Bauchgefühl hat mich noch nie getäuscht.“ Und diesmal habe es ihm gesagt, dass der Absatz an Essen nicht so groß ist, dass am Ende Plusminus Null herauskommt.

Deshalb hat auch Kurtzke Kurzarbeit für seine Belegschaft angemeldet. Er selbst nutzt die Zeit, um Dinge zu machen, die bislang liegen geblieben sind. Dazu gehör zum Beispiel das Kärchern der Seeterrasse.

Monty Kurtzke von der „Villa Mehr“ hat auf der Terrasse zu tun. Quelle: Sandra Bels

Auch für das Novel-Hotel in Wusterhausen hat sich ein Essen-Abholdienst nicht gerechnet. Zwei Wochen haben es die Mitarbeiter probiert und dann entschieden, damit aufzuhören.

Stornierungen bis in den Mai hinein

Marc Müller von der Geschäftsführung des Parkhotels in Neustadt sagt, dass auch bei ihm noch ein paar Handwerker wohnen. „Diese Buchungen sind derzeit die einzige Einnahmequelle“, so Müller. Zwischen zwei und vier Zimmer seien dadurch belegt. Die Liste der Stornierungen gehe aber bereits bis in den Mai hinein. Vier Hochzeitsfeiern wurden schon abgesagt, Trauungen sind möglich, aber nur ohne Gäste. Neun Mitarbeiter des Parkhotels sind auf Kurzarbeit. Die Küche ist komplett geschlossen.

Hochzeit und Klassentreffen abgesagt

Marcel Hankel, Geschäftsführer vom Hotel am Untersee in Bantikow, hat seine Türen auch geschlossen. 20 Mitarbeiter sind bei ihm betroffen. Die weiteste Abmeldung geht in den September. Alle April-Buchungen sind storniert worden. Im Juni wurde eine Hochzeit abgesagt und im Mai ein Klassentreffen.

Hankel will dem Ganzen auch etwas Gutes abgewinnen und sagt: „Jetzt habe ich endlich mal viel Zeit für die Kinder.“ Dennoch schaut er jeden Tag im Hotel nach dem Rechten, checkt E-Mails schreibt Anträge. „Etwas gibt es immer zu tun“, sagt er. Mit ihm hält der Hausmeister die Stellung und für die Azubis gibt es auch Arbeit. Sie bekommen kein Kurzarbeiter-Geld. Hankel sieht die Krise als verlängerten Winterschlaf. „Ich warte jetzt auf den Startschuss“, sagt er.

