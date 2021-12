Kyritz

Einen neuen Hausarzt für sich zu finden, war in Kyritz schon nicht leicht und ist jetzt nahezu unmöglich geworden. Davon berichteten mehrere Menschen unter anderem am MAZ-Lesertelefon.

Wie prekär die Situation ist, zeigt sich besonders seit Bekanntwerden des Weggangs von Internistin Ionela-Daniela Luchian aus dem Medizinischen Versorgungszentrum der KMG an der Straße der Jugend per 31. Dezember. Noch Anfang des Monats hieß es, Patienten könnten problemlos in die dortige Praxis von Martin Witte wechseln. In Wahrheit habe dies aber anders ausgesehen.

Arzt Hubert Streibing: „Ich hätte weitergemacht“

Mehr noch: Witte verlässt im März das MVZ ebenso. Das bestätigt die KMG auf Nachfrage. Eine neue Ärztin stehe ab 1. April zwar bereit. Für die Stelle Luchian, die auf Lungenfacharzt Johannes Jurga folgte, fehle aber ein Nachfolger.

„Wer soll da noch durchsehen?“ Das fragt sich Obermedizinalrat Hubert Streibing. Der 87-Jährige, der im Mai in den Ruhestand wechselte, sagt: „Hätte ich das gewusst, hätte ich weitergemacht.“

Patienten von Jurga über Streibing zu Luchian

Streibing formulierte bereits einen Brandbrief an die Kassenärztliche Vereinigung (KV). Er kritisiert darin, dass drei Jahre lang bekannt war, dass Jurga und er gehen, sich aber „nicht mit Nachdruck“ um die Zukunft gekümmert wurde.

„Dabei war uns das immer wieder versichert worden. Nur auszuschreiben und zu warten, reicht doch nicht“, sagt er und konkretisiert, was er nach 63 Jahren im Dienst im Mai vor der Bürgermeisterin sagte: „Es braucht in der gesundheitlichen Betreuung eine Wende mit Hilfe aller gesellschaftlichen Kräfte.“ Gefragt seien also auch Stadt und Landkreis.

Hubert Streibing wäre gerne mit einem ruhigeren Gewissen in den Ruhestand gegangen. Der 87-Jährige sagt: „Hätte ich das gewusst, hätte ich weitergemacht." Quelle: Matthias Anke

Streibing erklärt seine Nachfolge so: Er übernahm Patienten von Jurga seit dessen Ruhestand Ende 2020. Fallzahl beider Praxen zusammen: etwa 2000. Viele davon und sein Personal gingen in die Praxis Luchian über.

Lisa Sommerfeld ab April als Hausärztin im Einsatz

Laut der KMG jedoch ist von Ionela Luchian allein die Stelle von Jurga für die internistische Versorgung besetzt gewesen – und nun eben offen. Sie war „nicht die Nachfolgerin von Obermedizinalrat Hubert Streibing für die hausärztliche Versorgung. Diese wird Lisa Sommerfeld übernehmen“, teilt Sprecher Franz Christian Meier mit.

Martin Witte war im April für Sophie Tangermann und Christa-Maria Harnoss gekommen – entsprechend viele Patienten dürften übergegangen sein. Allerdings sollte die Nachfolge Tangermanns deren Tochter Lisa Sommerfeld übernehmen. Doch aufgrund Elternzeit kam – wie nun klar wird – Witte nur als befristete Vertretung.

Keine Besserung für Lungenarztpatienten in Sicht

Unterm Strich könnten sich also Patienten aus den einstigen Praxen Tangermann, Harnoss sowie Streibing und auch noch Jurga um Lisa Sommerfeld drängen. Lungenpatienten hätten weiterhin keinen Ansprechpartner in der Nähe.

Streibing spricht angesichts dessen von „Kauderwelsch und Kuddelmuddel“ für die Patienten. Und dass Jurga keine Nachfolge hat, sei obendrauf fatal. „Lungenpatienten, COPD, Asthmatiker, die hängen in der Luft. Wegen den Budgets bekommen sie von Allgemeinärzten nicht jedes Präparat. Sie werden dafür bis Rathenow oder Waren an der Müritz geschickt.“ Andere Facharztbedürftige kennen das seit Jahren, etwa Augenarztpatienten.

Kannenberg: drohende Unterversorgung seit Jahren bekannt

„Wir arbeiten mit sehr großem Nachdruck daran, die Stelle wieder mit einem Facharzt oder einer Fachärztin für Innere Medizin zu besetzen“, heißt es seitens der KMG.

„Ja, die Situation ist dramatisch“, sagt der Allgemeinmediziner Jörg Kannenberg als Obmann gegenüber der KV und quasi Sprecher der Ärzte in der Region. Dass genügend Hausärzte vorhanden seien, stehe aktuell zwar womöglich noch auf dem Papier. Und auch die KMG beruft sich auf die „Bedarfsplanung laut Kassenärztlicher Vereinigung“ und den „Zulassungsausschuss Brandenburg“, worin von einer „vollständigen und ausreichenden Versorgung mit Hausärzten“ die Rede sei.

Laut Kannnenberg aber ist „eine drohende Unterversorgung seit Jahren bekannt“. Denn absehbar wechseln weitere Mediziner in den Ruhestand.

Situation im Amt Neustadt und in Wusterhausen etwas entspannter

Lediglich in der Umgebung wie Neustadt und Wusterhausen sei die Situation etwas entspannter. „Ihnen Patienten zuzuschieben, würde es dort dann aber auch nicht besser machen“, sagt Kannenberg

Dass die übrigen Hausärzte keine neuen Patienten mehr aufnehmen, bestätigt Kannenberg. In seiner Praxis sei „seit diesem Jahr Stopp. Das können wir so machen. Wir müssen es, weil sonst die Betreuung aller anderen Patienten nicht mehr gewährleistet ist.“ Allein Notfälle dürfe und werde er auch weiterhin nicht ablehnen.

Corona: Personal in Arztpraxen stand an vorderster Front

Zudem sagt er: „Mein Problem sind Fachangestellte. Wir haben zu wenig Personal.“ Ohne dieses helfe ein neuer Arzt alleine keinem.

„Die Arbeitsbedingungen sind nicht attraktiv. Zuletzt wurde über Coronaprämien für Krankenhauspersonal gesprochen. Hier aber standen sie an vorderster Front, hier waren sie infektionsgefährdet hoch Drei.“

Von Matthias Anke