Heinrichsfelde

Mitten auf dem Heinrichsfelder Flugplatz stehen derzeit Werkstatt- und Baufahrzeuge. Denn die allermeisten Fluggeräte brauchen Treibstoff, um abzuheben und in der Luft zu bleiben. Doch die Tankstelle auf dem Verkehrslandeplatz ist in die Jahre gekommen. Sie wird nun ersetzt.

Die Anlage entstand Ende der 1990er Jahre zusammen mit der Landebahn und dem Tower. Sowohl Flugzeuge mit Kolbenmotoren als auch solche mit Turbinen können seitdem dort ihre Tanks auffüllen. Die nächsten Gelegenheiten dafür gibt es erst in Fehrbellin oder Stendal.

Heinrichsfelde verabschiedet Technik der 1990er

Seit Montag ist das Tanken in Heinrichsfelde allerdings etwas erschwert. Ein Tankwagen liefert immerhin noch das normale Flugbenzin. Wer jedoch Jet-Treibstoff braucht, muss vorübergehend ausweichen.

„Wir bekommen fast eine Kompletterneuerung“, sagt Winfried Hebgen von der Geschäftsführung der Firma Ardex Flugplatz, die Anfang vergangenen Jahres die Regie über den Verkehrslandeplatz übernommen hatte. „Nur die Tanks bleiben im Boden“, so Hebgen.

Flugplatz will zeitgemäßen Service bieten

Grundsätzlich werde sich damit nichts am Angebot ändern. Aber der komplette Service werde mit der neuen Technik natürlich benutzerfreundlicher. Piloten werden sich in Heinrichsfelde künftig elektronisch mit einer Art Tankkarte legitimieren, um ihre Maschinen zu befüllen. „Am Freitag erwarten wir den Tüv zur Abnahme“, sagt Winfried Hebgen. Dann könne die neue Anlage in Betrieb gehen.

Für die Ardex-Flugplatzgesellschaft als Betreiber der Tankstelle ist die Modernisierung übrigens recht kostengünstig: Ähnlich wie bei den meisten Kfz-Tankstellen ist auch auf dem Verkehrslandeplatz das Sprit-Angebot fest an einen Kraftstoffhersteller gebunden, der dafür die Betankungstechnik stellt und finanziert.

Betreiber strebt Flugverkehr auf höherem Level an

Mit der neuen Tankstelle nähert sich die Firma Ardex Flugplatz in jedem Fall weiter ihrer Zielstellung, mit der sie die Übernahme des Verkehrslandeplatzes im vergangenen Jahr verbunden hatte: die schrittweise Modernisierung der Anlagen. Im Frühjahr hatte die große Flugzeughalle ein neues Dach samt Solaranlage erhalten. Abstellflächen für Flugzeuge wurden befestigt und der Tower renoviert.

Nächstes Ziel ist die Ertüchtigung des Platzes für fortgeschrittene Verfahren des Instrumentenfluges. Damit könnte Heinrichsfelde in eine deutlich höhere Liga des Flugverkehrs und der Flugausbildung aufsteigen.

Von Alexander Beckmann