Holzhausen

So aufgeregt, wie am Mittwoch, waren die Kinder der Kita „Sonnenschein“in Holzhausen schon lange nicht. An diesem Tag stand ihr Laternenumzug auf dem Plan, der eigentlich Ende Oktober stattfinden sollte, aber wegen der Corona-Situation erst einmal ausfiel.

Eine gemeinsame Idee

Verschoben ist nicht aufgehoben, dachten sich die meisten Eltern und auch das Kitateam. Damit die leuchtenden Laternen auch ordentlich zur Geltung kommen, ging es auch gleich am frühen Morgen um halb acht auf Tour.

Anzeige

Luisa Betke spielte auf ihrem Akkordeon und ging beim Laternenumzug vorneweg. Martin Panzer hielt ihr unterwegs die Notenblätter. Quelle: André Reichel

Weil auch Halloween coronabedingt ausgefallen war, beschlossen einige Kinder, ihre Kostüme anzuziehen und sich gruselig schminken zu lassen.

Umzug mit Musik und Laternen

So zogen alle Kinder samt Erziehergruppe durch das Dorf. Angeführt wurden sie von Luisa Betke mit ihrem Akkordeon, die zur Zeit im Rahmen ihrer Erzieherausbildung ein Praktikum in der Holzhausener Kita absolviert. Mit musikalischer Begleitung ging es gemeinsam bis zum Sportplatz und wieder zurück zur Kita.

Eine Impression vom Laternenumzug. Quelle: André Reichel

Dort wurde anschließend gemeinsam gefrühstückt und das Halloween- und Laternenfest mit lustigen Tänzen und gemeinsam gesungenen Liedern fortgesetzt. Wenn es die Corona-Lage zulässt, wollen die Holzhausener Kitakinder demnächst auch noch ein kleines Weihnachtsfest feiern.

Lesen Sie auch:

Von André Reichel