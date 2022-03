Kyritz

Die Freiwillige Feuerwehr Kyritz beteiligt sich an einer gemeinsamen Hilfsaktion des Landesfeuerwehrverbands Brandenburg mit dem Verband der Freiwilligen Feuerwehren der Republik Polen, um die Feuerwehren in der Ukraine zu unterstützen. Mit einem Fahrzeug und Anhänger transportiert am Montag die Kyritzer Feuerwehr Hilfsgüter nach Falkensee (Havelland), von wo aus diese am Mittwochmorgen nach Polen gebracht werden.

Kyritzer Feuerwehr spendet Schläuche, Kleidung und vieles mehr

Die Kyritzer Feuerwehr spendete 25 Druckschläuche mit jeweils 20 Metern Länge, vier Saugschläuche, 16 Pressluftatemgeräte, 32 Atemluftflaschen und 61 Atemschutzmasken. Darüber hinaus spendet sie 27 Feuerwehr-Überjacken, sieben Einsatzhosen, drei Paar Handschuhe, zehn Paar Stiefel, ein Rettungsgerät, drei Fangleinen, eine mobile Blitzleuchte, einmal Hitzeschutzkleidung, fünf Kfz-Verbandskästen, zwei Strahlrohre, zehn Feuerlöscher, drei Feuerwehräxte, ein Zelt mit 15 Decken und eine Tragkraftspritze. Das teilte die Stadtverwaltung mit.

Polnische Feuerwehren haben gute Kontakte in die Ukraine

Durch diesen Krieg stehen die Feuerwehren und Rettungsdienste sowie der Katastrophenschutz der Ukraine unter einer unvorstellbaren Belastung. „Uns erreichen Nachrichten, dass dort Ausrüstung, Geräte als auch Materialien für die Brandbekämpfung und Rettungsmaßnahmen im zivilen Bereich dringend benötigt werden“, erklärt der Landesfeuerwehrverband Brandenburg.

Die polnischen Feuerwehren haben seit vielen Jahren sehr gute Kontakte zu den Feuerwehren in der Ukraine. „Zusammen mit dem Verband der Freiwilligen Feuerwehren der Republik Polen (ZOSP RP) werden wir als Landesfeuerwehrverband den Feuerwehren in der Ukraine helfen und gemeinsam eine Hilfsaktion koordinieren, die in der Ukraine benötigte Feuerwehrausrüstung organisieren, um diese zu einem Sammelpunkt in Polen zu transportieren“, so der Landesfeuerwehrverband.

Der Verband der Freiwilligen Feuerwehren der Republik Polen organisiert und koordiniert die Abholung durch ukrainischen Hilfsorganisationen sowie die anschließende Verteilung an die Feuerwehren in der Ukraine.

Von MAZonline