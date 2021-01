Kyritz

Gleich mehrere Hilfsangebote erreichen in diesen Stunden und Tagen die Familie, die im Kyritzer Dorf Rehfeld in der Nacht zum Donnerstag bei einem Hausbrand ihr gesamtes Hab und Gut verlor.

„Bitte helft uns!“ So ist ein Aufruf überschrieben, der im Internet in diversen sozialen Medien die Runde macht und auch via Whatsapp zahlreiche Menschen auf ihren Mobiltelefonen erreicht: „Mein Bruder und seine Familie verloren heute Nacht bei einem Brand alles! Wenn ihr helfen möchtet, hier das Spendenkonto: DE 05 1605 0202 1901 3809 78.“

Unbürokratische Hilfe zieht immer größere Kreise

Der Aufruf stammt von Andrea Brodowski und ihrem Mann – dem Bruder des Brandopfers. „Das Konto haben wir eigens für sie eingerichtet, und auch nur sie haben darauf Zugriff“, erzählt Andrea Brodowski mit Blick auf ihre Schwägerin und ihren Schwager. „Sie haben ja nichts mehr. Das muss man sich mal vorstellen. Mit dem Schlafanzug auf der Straße. Der Rest alles weg.“

Als eine rein „unbürokratische Hilfe“ sei diese Unterstützung zunächst nur im Verwandten- und Freundeskreis gedacht gewesen. Spendenquittungen gibt es daher keine. Doch gerade mal einen Tag später sagt Andrea Brodowski auch: „Über die sozialen Medien hat das sofort große Kreise gezogen. Wir sind überwältigt.“

Zweiter Gebäudebrand in Kyritz binnen weniger Tage

Kurz nach Mitternacht waren am Donnerstag die Kyritzer Feuerwehren zu dem Einsatz nach Rehfeld gerufen worden. Das Einfamilienhaus ist am Ende dennoch komplett abgebrannt. Die Familie konnte rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden.

Es war dabei der zweite Einsatz dieser Größenordnung binnen weniger Tage: Bereits in der Nacht zum 9. Januar hatte im Kyritzer Finkenweg ein Bungalow gebrannt. Der Bewohner war mit Verletzungen ins Krankenhaus gekommen, der Bungalow ist unbewohnbar.

Auch Stadt Kyritz stellt Spendenkonto zur Verfügung

Nun bedankt sich die Kyritzer Bürgermeisterin Nora Görke bei den Feuerwehrleuten für ihre jeweils mehrstündigen nächtlichen Einsätze. Und sie erklärt, nachdem sie zu den Betroffenen persönlich Kontakt aufgenommen hatte: „Wir als Stadt möchten den Brandopfern gern unsere Unterstützung anbieten. Jede noch so kleine Spende kann helfen.“

Die Stadt Kyritz hat daher ein Spendenkonto eingerichtet, das in beiden Fällen helfen soll. Der Verwendungszweck solle „Spende Brand Rehfeld“ und/oder „Spende Brand Finkenweg“ lauten. Die Kontonummer bei der Sparkasse lautet DE 38 1605 0202 1522 0011 62. Eine Spendenquittung kann auch in diesen Fällen nicht ausgestellt werden.

Kyritzer Geschäftsleute helfen

Darüber hinaus helfen auch Kyritzer Geschäftsleute. Sie stellen in ihren Räumen Spendenboxen auf. „Lasst uns der Familie in dieser sowieso schon schweren Zeit helfen“, heißt es etwa seitens des Kyritzer Bioladens.

Derweil wurden zudem erste Details zur Ursache des Feuers in Rehfeld bekannt. Nach ersten Ermittlungen der Kriminaltechniker vor Ort ist der Brand vermutlich auf einen „unsachgemäßen Umgang mit nachglimmenden Stoffen“ zurückzuführen. Das erklärte Christin Knospe von der Pressestelle der Polizeidirektion Nord in Neuruppin auf MAZ-Nachfrage. Die Kriminaltechniker hätten zudem festgestellt, dass die Ausbruchstelle des Brandes außerhalb des Hauses lag.

Von Matthias Anke