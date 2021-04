Kyritz

Wer in Kyritz in heutiger Zeit essen gehen will, hat unabhängig von Corona nicht sehr viele Möglichkeiten, denn die Zahl der Restaurants und Cafés ist doch recht überschaubar.

Das war aber nicht immer so. Der Heimathistoriker Herbert Brandt hat in den vergangenen Jahren reichlich Material in Form historischer Bilder und so manche Anekdote zusammengetragen und staunt selbst immer wieder, wie viele Gaststätten es einst einmal gab in der kleinen Stadt an der Jäglitz.

Ein großartiger Kneipengänger war Herbert Brandt nach eigener Aussage nie. Seinerzeit als junger Erwachsener war er mit seinen Freunden dafür umso öfter im „Café zur Friedenseiche“ auf dem Marktplatz, heute besser als „Café Schröder“ bekannt.

Das Schützenhaus. Quelle: Archiv Herbert Brandt

„Wir haben unsere Roller ,Berlin’ unter der Eiche abgestellt und gingen im Café schräg rüber etwas essen“, sagt Brandt. Außer Kuchen und Eis gab es dort auch deftige Mahlzeiten.

Herbert Brandt aß am liebsten Schnitzel mit Mayonnaise für nicht einmal 3,50 Mark. „Auch mein bester Kumpel Harald Tienken aß damals sein Schnitzel nur so, es war sozusagen unsere Lieblingsspeise“, erinnert sich der Heimatforscher.

Doch Ende der 1950er ging Herberts bester Freund nach West-Berlin. Bis zum Mauerbau im August 1961 besuchte ihn Herbert Brandt dort manchmal, zuletzt im Sommer 1961. „Bevor ich mit meinem Roller losfuhr, kaufte ich im Café auf dem Markt zum Spaß ein Schnitzel mit Mayo, das ich ihm in Spandau überreichte. Er freute sich riesig über dieses leckere Stück Heimat“, erzählt Herbert Brandt.

Das „Hotel Stadt Berlin“ zählte zu den größten Hotels in Kyritz. Quelle: Archiv Herbert Brandt

Die Anfänge des „Café Schröder“ reichen jedoch viel weiter zurück. Gut 100 Jahre, wenn nicht mehr, dürfte es alt sein. Der damalige Konditormeister Emil Schröder war geschäftstüchtig und gab dem Café auch seinen Namen.

Anfang der 1950er Jahre siedelte die Familie jedoch in den Westteil Deutschlands über. Das Café wurde daraufhin von der DDR-Handelsorganisation (HO) übernommen und bekam den Namen „Café zur Friedenseiche“. Die Leiterin damals war eine gewisse Erna Stolz.

1990 wurde zunächst die Treuhand Eigentümer. Von den Erben wurde zudem ein Rückgabeantrag gestellt. Bernd Seifert, der schon vor der politischen Wende als Kellner im Café arbeitete, interessierte sich für das Objekt und konnte es schließlich einige Jahre später kaufen. Die Erben brachten Bernd Seifert und seine Frau Britta auf die Idee, dem Café den alten Namen zurückzugeben. Seither heißt es wieder „Café Schröder“. Leckere Schnitzel kann man dort heute auch wieder bekommen.

Der Prignitzer Hof Quelle: André Reichel

Links neben dem Traditionscafé gab es einst die Gastwirtschaft von Carl Lubach mit einer sogenannten Ausspanne. Das heißt, dass die Bauern, die mit ihren Pferdegespannen in die Stadt kamen, ihre Pferde dort unterstellen konnten. Die Tiere wurden dort auch mit Wasser und Futter versorgt. „Die Wagen blieben zumeist draußen auf der Straße stehen“, erzählt Herbert Brandt.

1914 brannte der Dachstuhl des Hauses Lubach. Ein Foto von dem Ereignis befindet sich in der von Herbert Brandt geschriebenen Feuerwehrchronik. Später übernahm Carl Lubachs Schwiegertochter die Gastwirtschaft. In den 1970er Jahren war es Manfred Pfeifer. Zuletzt führte Pfeifers Tochter mit ihrem Mann die Gaststätte. Vor einigen Jahren jedoch gaben sie den Betrieb auf, nach einiger Zeit des Leerstandes befindet sich nun dort ein Hörgeräteakustikgeschäft.

Rechts neben dem Café Schröder gab es ebenfalls eine Gastwirtschaft. Wie alten Postkarten zu entnehmen ist, gab es diese bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts. „Die kann auch schon viel länger existiert haben“, meint Herbert Brandt.

Eine historische Ansicht des Schützenhauses. Quelle: Archiv Herbert Brandt

Zu DDR-Zeiten hatte die HO diese Gaststätte übernommen. Wann der Name „Zum Grünen Baum“ aufgekommen ist, konnte Brandt nicht ermitteln. Fakt ist aber, dass die Kneipe von den Kyritzern scherzhaft „Zum kahlen Ast“ genannt wurde und der Gastwirt Gottlieb Kunze unter anderem wegen seiner beeindruckenden Körpergröße bei vielen nur „der grobe Gottlieb“ hieß.

Deko-Geschäft zog in frühere Kneipenräume

Zwar schloss die Gaststätte gleich nach der Wende und stand dann bis Mitte der 90er Jahre in unverändertem Zustand leer. Später zog mit einem Dekorationsgeschäft und danach mit einem Copyshop wieder Leben ein. Momentan stehen diese Räumlichkeiten wieder leer.

Geschichtsträchtig ist auch das „Schützenhaus“ in der Pritzwalker Straße, das vor gut 150 Jahren vor den Toren der Stadt als Restaurant eröffnet wurde. Die älteste Aufnahme in Herbert Brandts Archiv stammt aus dem Jahre 1898.

Die etwa 120 Jahre alte Aufnahme zeigt den Außenbereich auf dem Hof des „Logengarten“ in der Mühlenstraße. Quelle: Archiv Herbert Brandt

Nach 1900 wurde das Gebäude nach rechts hin erweitert. Im dahinterliegenden Saal gab es zu allen Zeiten Tanzveranstaltungen. Die Schützen hatten ihr Vereinsdomizil direkt nebenan mit Park und zwei Schießbahnen. Nach 1945 wurde dort ein Kindergarten eingerichtet, der bis zur politischen Wende bestand.

Das „Schützenhaus“ blieb nur bis Ende des Zweiten Weltkrieges Restaurant. Der letzte Wirt beging Anfang Mai 1945 Selbstmord und nahm noch 13 weitere Kyritzer mit in den Tod. Bei diesem tragischen Ereignis hatte der Mann erst seine Familie und anschließend die Nachbarn und sich selbst getötet.

Die Kyritzer Stärke­fabrik übernahm das Gelände

Später übernahm die Stärke­fabrik das Gebäude. Der Saal diente zeitweilig in den 1950er Jahren der Berufsschule als Turnhalle. Es fanden aber auch noch Tanzveranstaltungen statt. Später wurde der Saal zur Betriebskantine der Stärkefabrik mit eigener Küche und blieb es bis vor etwa zehn Jahren. Seither steht das Haus leer.

Der „Logengarten“ in der Mühlenstraße entstand Ende des 19. Jahrhunderts. Eigentümer war Wilhelm Peters. Wie der Name Logengarten verrät, hatte das Haus etwas mit den Freimaurern zu tun, die damals in der oberen Etage ihr Domizil hatten.

Zur Pritzwalker Straße hin gab es einen Biergarten, dort, wo heute das sowjetische Ehrenmal steht. Auf dem Hof standen auch Tische unter Schatten spendenden Bäumen. Der einstige Tanzsaal existiert noch heute und wird vom Eigentümer als Lagerschuppen genutzt. Sogar eine eigene Kegelbahn hatte der Logengarten zu bieten, allerdings nur bis 1945. Zu DDR-Zeiten waren unter anderem die Volkshochschule und der Kulturbund in dem Haus untergebracht.

Fritz Hemmerling baute das „Waldschlösschen“

Das Wirtshaus zum alten Prignitzer Krug in der Pritzwalker Straße hatte auch eine lange Geschichte. 1901 übernahm Fritz Hemmerling, aus Berlin kommend, die Gastwirtschaft gegenüber dem „Logengarten“. 1906 wurde er gar Stadtwehrführer von Kyritz. Jedoch musste er sein Ehrenamt nach einem Jahr aufgeben, weil er dann das „Waldschlösschen“ baute und betrieb. „Er galt dann nicht mehr als Kyritzer, das war der Grund“, sagte Herbert Brandt.

Der Grüne Baum. Quelle: André Reichel

Das Gasthaus war auch als „Blaue Maus“ bei den Kyritzern bekannt. Nach 1945 war die Rote Armee dort und richtete ein Gefängnis im Keller ein. Später übernahm die Gesellschaft für Sport und Technik (GST) das Gebäude. Nach der Wende wurde es Wohnhaus.

Das größte Hotel der Stadt: das Hotel „Stadt Berlin“

Das Hotel „Stadt Berlin“ gleich nebenan war einst das größte Hotel der Stadt. Der über 200 Jahre alte Fachwerkbau, in dem die Raiffeisenbank sitzt, wurde 2012 abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. Schräg gegenüber dem Hotel „Stadt Berlin“ gab es im großen Eckhaus einst auch ein Restaurant, das in den 1920er Jahren als ­SA-Sturmlokal weit über die Grenzen der Stadt berühmt-berüchtigt war.

Bei einer Schlägerei mit Kommunisten kam damals der SA-Mann Friedrich Meier ums Leben, als er am Haus gegenüber (Hamburger Grill) in eine Baugrube stürzte und sich das Genick brach. Zu DDR-Zeiten war in den Gastwirtsräumen das Parteibüro der NDPD untergebracht.

„Hamburger Hof“ mit Ausspann

In der Hamburger Straße gab es im Laufe der Zeit anscheinend nur eine einzige Gaststätte, der „Hamburger Hof“ mit Ausspann – heute Alsitec. Das Haus gehörte Carl Holtz, der von 1939 bis 1945 Kyritzer Bürgermeister war und in der rechten Hälfte ein Feinkostgeschäft hatte.

Links war das Lokal, das in den 1920er Jahren ebenfalls gern von SA-Leuten besucht wurde. Nach 1945 war Herman Kippke Gastwirt. Als er die Bahnhofsgaststätte ­übernahm, wurde das Lokal geschlossen und zu einer Wohnung umgebaut.

Von André Reichel