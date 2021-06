Historische Kyritzer Vereine wollen das Bassewitzfest wieder beleben

Kyritz

„Wir sind in den vergangenen zwei Jahren zusammen gewachsen.“ Das sagen die Mitglieder der historischen Vereine aus Kyritz. Nun haben sie dieses Zusammenwachsen mit einem Kooperationsvertrag besiegelt und damit die künftige Basis auf ein solides Fundament gestellt, wie sie sagen.

Angefangen hatte alles mit der Kyritzer Klosterweihnacht im Jahr 2019. Im vergangenen Jahr folgte dann der Kyritzer Lustwandel, der eine heitere und durchaus lehrreiche Stadtführung war. All das soll es weiter geben. Natürlich nur, wenn es die Coronaregeln zulassen. Aber die Mitglieder sind sich sicher, dass angesichts der aktuellen Lockerungen bald wieder mehr Veranstaltungen möglich sein werden.

Die Kyritzer Kirchengemeinde ist mit dabei

Zur Interessengemeinschaft „Historische Vereine“ gehören die evangelische Kirchengemeinde Kyritz, vertreten durch Pfarrer Daniel Feldmann, der Historische Heimatverein für Kyritz und Umgebung mit der Vorsitzenden Manuela Bismark, die Historische Gesellschaft zu Kyritz, vertreten durch den Vorsitzenden Konstantin Normann, sowie das 1. Historische Traditions-und Artilleriecorps Kyritz mit seinem Vorsitzenden Bernd Lehmann und die Kyritzer Knattermimen mit Eckhard Kutzer als Vorsitzendem.

Die Mitglieder sind in vielen kulturhistorischen Bereichen aktiv, machen regionale und überregionale Stadtgeschichte greifbar und spürbar. Damit wollen sie die Traditionen der Stadt bewahren und den Jahreskreis durch Überliefertes und Neues bereichern.

Nach zehn Jahren Pause gab es i2019 n Kyritz wieder eine Klosterweihnacht im Klostergarten mit Krippenspiel der Knattermimen. Quelle: Sandra Bels

Kyritzer Bassewitzfest soll wieder stattfinden

Und in Sachen Traditionen haben die historischen Vereine allesamt ein großes Ziel: Sie wollen das Bassewitzfest wieder beleben. Es wurde früher alle zwei Jahre in Kyritz gefeiert und erinnert an die vergeblichen Versuche in den Jahren 1381 und 1411 des Raubritters Kurt von Bassewitz, die Stadt einzunehmen. Damals war die Aufführung dieser Geschichte von den Kyritzer Knattermimen immer der Höhepunkt des Festes.

Neben dem Kyritzer Lustwandel, der Klosterweihnacht und dem Malwettbewerb zum Bassewitztag samt Fotoshooting mit dem Kyritzer Fotografenmeister Konstantin Normann haben sich die historischen Vereine weitere Veranstaltungen vorgenommen. So soll die Schulze-Kersten-Ehrung wie in diesem Jahr nun auch künftig stattfinden. Eine weitere Erlebnis-Stadtführung mit dem Titel auf den Spuren des Ritters Bassewitz und Malwettbewerbe sowie Hörspiele sollen organisiert werden.

„Der Kaiser kommt“ in Kyritz geplant

Darüber hinaus wird noch für dieses Jahr die Veranstaltung „Der Kaiser kommt“ geplant, die wegen Corona abgesagt werden musste. Sie soll nachgeholt werden. „Wir müssen uns dringend verständigen, wie es weiter gehen soll“, sagt Angela Städeke vom Vorstand des Heimatvereins. Es geht schließlich auch um die Vorbereitung eines Puppentheaterfestivals nach einer Idee von Puppenspieler und -bauer Hans Serner aus Lindenberg vom „Marion-Etten-Theater“ und um den zweiten Kyritzer Lustwandel, für den bereits der 10. und 11. September als Termine festgelegt wurden.

Kyritzer wollen Traditionen bewahren

Angela Städeke spricht für alle Mitstreiter in der Interessengemeinschaft, wenn sie sagt: „Wir leisten diese Arbeit in unserer Freizeit, sind mit Herzblut und vielen Ideen dabei, um die Geschichte und die Traditionen der Stadt Kyritz zu bewahren.“ Die Mitglieder hoffen, mit ihrer Arbeit Jung und Alt für die Interessen der Heimatgeschichte zu begeistern. „Das Miteinander und die Gemeinschaft sind der Rückhalt unseres kulturellen Lebens“, so Angela Städeke. „Unsere Lebensfreude spiegelt sich in der Vielfältigkeit unser ehrenamtliches Engagement wieder“, fügt sie an.

Von Sandra Bels