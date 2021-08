Die zweite historische Wanderung des Kyritzer Heimatvereins am Sonntag führte diesmal in die Seestraße. Angela Städeke und Helmut Wagner vom Verein hatte viele spannende Geschichten zu berichten. So wohnte von Mai 1945 bis Oktober 1947 an der Ecke Seestraße/Lessing-Straße Stalins Sohn.