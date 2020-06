Was in Kyritz in der Nachkriegszeit geschah

Kyritz

Mit der Übergabe von Kyritz an die Rote Armee endete am 2. Mai 1945 für die Bewohner der Stadt der Zweite Weltkrieg und zugleich die zwölf Jahre währende Zeit des Nationalsozialismus. Die Stunde Null war angebrochen und ein neues Kapitel im Buch der Geschichte wurde aufgeschlagen.

Der Kyritzer Heimatforscher Herbert Brandt hat sich mit jenen Ereignissen dieser Zeit intensiv beschäftigt. Er sprach mit Zeitzeugen, sammelte viele weitere Informationen aller Art, die er für diesen Artikel bereit stellte. An dieser Stelle sei ihm dafür herzlichst gedankt.

Zur Galerie Mit dem Einzug der Roten Armee in Kyritz am 2. Mai 1945 begann für die Bewohner eine neue Zeit. Plünderungen, Vergewaltigungen und Erschießungen standen auch positive Dinge gegenüber. Die Rotarmisten gaben auch Unterstützung und halfen beim demokratischen Wiederaufbau der Gesellschaft.

Zunächst strömten endlos scheinende Kolonnen der siegreichen Roten Armee in die Stadt, um diese zu besetzten. Doch schon am ersten Tag wurden Kyritzer Opfer von Plünderungen und Übergriffen.

Gustav-Adolf Voss, Jahrgang 1929, wohnte damals in der Egidi-Siedlung und berichtete in seinen Lebenserinnerungen von seinen Erlebnissen mit den Sowjetsoldaten. „Zunächst klingelte ein sowjetischer Offizier in Begleitung seines Burschen an der Tür. Er öffnete alle Schränke, fand aber nichts von Wert“, so Gustav-Adolf Voss. Indes plünderten Sowjetsoldaten die Nachbarwohnungen.

Plünderungen in der Stadt

Als der Offizier die Wohnung nach einer Stunde wieder verließ, kamen im Nu die Soldaten und machten sich auch dort ans Werk. „Unsere Wohnung sah danach aus wie ein Trümmerfeld, ein Teil der Möbel fehlte, alle Schränke waren aufgerissen und der Inhalt lag verstreut umher“, schrieb Voss. So oder so ähnlich wird es vielen anderen Kyritzern ergangen sein.

Die ersten Vergewaltigungen durch Rotarmisten sind bereits vom Tag des Einmarsches am 2. Mai 1945 belegt. Es wurden an jenem Tag morgens um 8 Uhr in der Wusterhausener Straße mehrere Frauen vergewaltigt, wie auch in der Pritz­walker Straße.

Tragödie besonderer Art

Eine Tragödie besonderer Art fand in der Perleberger Straße statt. In den ersten Maitagen versuchte ein russischer Soldat, die gerade einmal 14-jährige Tochter des Gärtnermeisters Wagner zu vergewaltigen. Der Vater kam zufällig hinzu und erschoss den Soldaten. „Aus Furcht vor der Rache der Russen brachte sich anschließend die ganze Familie selbst um“, berichtet Herbert Brandt, dem von allen genannten Vorfällen Zeitzeugenberichte vorliegen.

Ehrenmal auf dem sowjetischen Friedhof in der Pritzwalker Straße. Quelle: André Reichel

Gleiches gilt für den Fall, der sich am 17. Januar 1948 in der Schulstraße ereignete. Ein junger russischer Soldat ermordete bei einem Vergewaltigungsversuch die 56-jährige Schneiderin David in ihrer Wohnung, schräg gegenüber der Berufsschule. „Diese Tat blieb aber nicht ungesühnt, denn er wurde dafür von den sowjetischen Behörden verurteilt und schließlich hingerichtet“, berichtet der Heimathistoriker.

Die Nazipropaganda zeigte auch nach dem Zusammenbruch Hitlerdeutschlands immer noch Wirkung. Aus der jahrelang geschürten Furcht vor den „blutrünstigen Russen“ starben in Kyritz und näherer Umgebung im Zeitraum vom 2. Mai bis Anfang August 1945 insgesamt 58 Menschen durch Mord, Selbstmord und Tötung auf Verlangen. Das jüngste Kind war gerade einmal zwei Monate alt und der älteste Mann 78 Jahre.

„Russen waren total kinderlieb“

„Das war völlig unnötig, denn wie sich zeigte, waren die Russen total kinderlieb und auch den Senioren hätten sie gewiss nichts getan“, sagt Herbert Brandt, der in den Nachkriegsjahren als Kind in der Schulstraße aufwuchs und dort Kontakt zu den sowjetischen Soldaten hatte. „Die Wachsoldaten haben oft mit uns Fußball gespielt und waren immer nett zu uns“, sagt er.

Eine positive erste Begegnung mit den Sowjetsoldaten hatten auch die Frauen und Kinder aus Stolpe, die zu Kriegsende per Boot auf die sogenannte Liebesinsel flüchteten und dort tagelang still und verängstigt ausharrten. Wie der Kyritzer Dieter Gross von Augenzeugen erfuhr, ruderten eines Tages sowjetische Soldaten mit einer weißen Fahne zu dieser Insel. „Sie versprachen allen, dass sie zurückkehren können und niemandem etwas passiert. Sie hielten ihr Wort“, berichtet Dieter Gross.

Bis etwa um 1950 waren in der einstigen Berufsschule in der Schulstraße etwa 100 Wachsoldaten der sowjetischen Stadtkommandantur untergebracht. Quelle: André Reichel

Berechtigte Angst vor den sowjetischen Soldaten hatte hingegen der Gastwirt des Schützenhauses in der Pritzwalker Straße, Herrmann Affeld. Als überzeugter Nationalsozialist und für die Versorgung der polnischen und russischen Zwangsarbeiter zuständig, fürchtete er deren Rache.

So nahm er am 2. Mai 1945 acht Mitglieder der eigenen Familie und fünf der benachbarten Familie Muth mit in den Tod. Er soll alle erschossen und anschließend sich selbst gerichtet haben. Alle 14 Toten wurden tags darauf von den sowjetischen Behörden entdeckt. Bis heute liegen sie im Garten des Hotels Heine und des Nachbarhauses am ehemaligen Autohaus begraben.

224 Soldaten starben in einem der beiden Kyritzer Lazarette oder im Krankenhaus

Die meisten anderen zivilen Toten unter der deutschen Bevölkerung wurden jedoch auf dem Kyritzer Friedhof begraben. Gleiches gilt für Angehörige von Wehrmacht und der Waffen-SS. Für sie wurde auf dem Friedhof am Haupteingang links ein Gräberfeld angelegt. Ein Großteil der auf dem dortigen Gedenkkreuz aufgeführten 224 toten Soldaten starben jedoch in einem der beiden Kyritzer Lazarette oder im Krankenhaus.

In diesem Haus in der Seestraße Ecke Lessingstraße wohnte der Sohn von Josef Stalin für mehrere Monate Quelle: André Reichel

Ein gewisser Teil der deutschen Soldaten fand den Tod jedoch am 2. Mai 1945 in den Straßen von Kyritz und in der Umgebung. Zwei von ihnen starben am heutigen Kreisverkehr an der Wittstocker Straße, als ihr LKW von einem russischen Panzer beschossen wurde.

„Die Sowjetsoldaten machten auf ihrem Vormarsch zuletzt keine Gefangenen mehr, was für jeden deutschen Soldaten, auf den sie trafen, den sicheren Tod bedeutete, egal, ob er sich ergab oder nicht“, so Herbert Brandt.

Tischlermeister Erich Lenz hat 75 Tote geborgen

Tischlermeister Erich Lenz bekam in den ersten Maitagen von der sowjetischen Kommandantur den Auftrag, sämtliche tote deutsche Soldaten, aber auch zivile Leichen einzusammeln, auf den Friedhof der Stadt zu schaffen und dort zu beerdigen.

Minutiös listete Lenz Datum, Fundort, Anzahl und oft auch die Namen der zwischen dem 4. und 26. Mai von ihm und seinen Helfern geborgenen Soldaten in einem überlieferten Schreiben auf. Die ersten drei Soldaten holte der Tischlermeister am 4. Mai aus dem Krankenhaus ab, wo sie verstoben sind. Ein Soldat, den sie am 7. Mai bei Köhnsbau bargen, stammte aus Pritz­walk und hieß Kurt Langfeld. Insgesamt wurde von Lenz und seinen Helfern 75 Tote geborgen.

Nach dem Zweiten Weltkrieg zog der russische Geheimdienst in dieses Gebäude und richtete im Keller ein Gefängnis ein. Quelle: André Reichel

Die Rote Armee hatte anfangs ihre eigenen Opfer an Ort und Stelle beigesetzt, wo sie starben. Dies galt auch für die beiden Rotarmisten, die schon zu Friedenszeiten betrunken mit ihrem Fahrzeug in Klosterhof tödlich verunglückten. Ihr Grab war zunächst an der Bahnhaltestation, doch irgendwann wurden sie, wie alle anderen toten Rotarmisten, auf dem damals neu angelegten sowjetischen Friedhof im einstigen Logengarten in der Pritzwalker Straße beigesetzt.

„Eigentlich sollte der Friedhof auf dem Kyritzer Markt angelegt werden, was nicht geschah, weil dieser asphaltiert war“, so Herbert Brandt. Die Umbettung aller sowjetischen Toten war am 30. Mai 1947 abgeschlossen. Neben einer ganzen Reihe von Einzelgräbern gibt es auf diesem Friedhof auch vier Massengräber.

Von Mai 1945 bis Herbst 1947 weilte Stalins Sohn in Kyritz

Ab Mai 1945 wurden Teile der Stadt von der Roten Armee in Beschlag genommen. So war eine Hälfte der Poststraße besetzt und auch die Egidisiedlung, um die gar ein Holzzaun gezogen wurde. Das Rathaus war bis 1950 besetzt. In der Zeit wohnte auch der russische Stadtkommandant dort. Von Mai 1945 bis Herbst 1947 weilte auch Stalins Sohn in der Stadt.

Gedenken zum Volkstrauertag in Kyritz auf dem Friedhof, am sowjetischen Ehrenmal und am VdN-Denkmal Quelle: André Reichel

Erster Kyritzer Nachkriegsbürgermeister wurde am 8. Mai der Steinsetzer Arndt, der als Sozialdemokrat im KZ gewesen war. Theodor Steigerwald, der als Jude von Kaufmann Dräger versteckt wurde, ist am 9. Mai 45 zum Polizeipräsidenten der Ostprignitz ernannt worden.

Demokratische Bodenreform wurde am 2. September 1945 in Kyritz von Wilhelm Pieck verkündet

Für die Kyritzer Schüler begann ab Herbst 1945 wieder der Unterricht, zunächst für die höheren Jahrgänge und nun mit Junglehrern frei von Naziideologie.

Ein weiterer wichtiger Meilenstein in Richtung Zukunft für viele bisher landlose Menschen war auch die Demokratische Bodenreform, die am 2. September 1945 in Kyritz von Wilhelm Pieck verkündet wurde.

Von André Reichel