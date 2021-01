Kyritz

Eigentlich hätte es in Kyritz am einstigen jüdischen Friedhof in der Holzhausener Straße und am VdN-Denkmal in der Bahnhofstraße am Holocaustgedenktag Veranstaltungen geben sollen. Eingeladen hatten dazu die Bürgermeisterin der Stadt Kyritz, Nora Görke (parteilos), und der Stadtverordnetenvorsitzende Thomas Settgast ( SPD).

Die Polizei untersagte die Veranstaltung

Doch nur zwei Tage zuvor wurde Thomas Settgast von der Polizei darüber informiert, dass die Veranstaltungen angesichts der aktuellen Coronalage nicht stattfinden dürfen. Tags darauf wurden sie schließlich abgesagt.

Pfarrerin Anna Hellmich hatte schon eine Rede vorbereitet und Peter Kulisch hätte Lieder auf seiner Trompete gespielt.

Gedenken zu zweit war möglich

Doch das Gedenken komplett ins Wasser fallen lassen wollte man jedoch nicht. So legten Dieter Groß und Holger Kippenhahn vom Regionalverband der Linken am frühen Mittwochnachmittag an beiden Orten Blumen nieder. Gleiches taten auch die Bürgermeisterin und der Stadtverordnetenvorsitzende.

Von André Reichel