Holzhausen

Ein Autofahrer und eine Autofahrerin sind am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße zwischen Holzhausen und Zernitz verletzt worden. Rettungskräfte brachten die Frau und den Mann in ein Krankenhaus. Ein 24-jähriger Audifahrer setzte dort um 7.40 Uhr zum Überholen an. Als er sich neben dem Mini Cooper einer 42-Jährigen befand, scherte diese nach links ebenfalls zum Überholen des davor fahrenden Lastwagens aus, teilte die Polizei mit.

Die beiden Autos kollidierten miteinander. Beide Autos wurden abgeschleppt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf rund 3000 Euro. Der Unfall ereignete sich kurz hinter Holzhausen.

Von MAZonline