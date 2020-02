Dorfwettbewerb: Die Holzhausener wollen es noch mal wissen

Holzhausen

Lange ist es her. Die Erinnerungen aber sind nicht verblichen. Sie hängen auch in Form von Urkunden und Gedenktellern an den Wänden der Holzhausener Gastwirtschaft „Märkischer Hof“. Dort trafen sich am Donnerstagabend die Mitglieder des Ortsbeirates und beschlossen: In diesem Jahr macht Holzhausen wieder mit beim Ostprignitz-Ruppiner Kreiswettbewerb „ Unser Dorf hat Zukunft“.

Im Jahr 2011 waren sie die Sieger. „Seither wurden wir vom Landkreis schon öfter mal angefragt, warum wir uns nicht einfach noch mal bewerben“, erklärte Ortsvorsteher Andreas Lange. Doch es sei eben nie passend gewesen. Stets hieß es, die Landesstraße werde gebaut, und mehrfach wurde dies verschoben. Dann wiederum war es so weit, so dass angesichts des Straßenbaus den Holzhausenern weniger der Sinn danach gestanden habe, einen aufregenden Jurybesuch über sich ergehen zu lassen.

Eine Urkunde erinnert an Holzhausen als „Kreissieger 2011“ im Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“. Quelle: Matthias Anke

Dafür aber war derweil der Bürgerverein erfolgreich bei „Unser Dorf lebt durch uns“ dabei. 2017 gab es 1000 Euro. Die 24 Vereinsmitglieder hatten gemeinsam mit der örtlichen Kita geholfen, das Storchennest im Dorf zu retten und den Ort zu bepflanzen. Und voriges Mal landeten sie von den mehr als 40 Bewerbern wieder unter den besten fünf. Dieses Preisgeld fließt laut Lange in die nun anstehende 675-Jahr-Feier.

„Die wesentlichen Pflöcke sind eingeschlagen. Die Programmpunkte stehen“, sagte der Ortsvorsteher. Die „Task-Force“, das aus gut zwei Dutzend Holzhausenern bestehende Festkomitee, habe sich vorige Woche erst wieder getroffen.

Konzert in der Kirche und ein langes Dorffestwochenende

Los geht es am 27. März in der Kirche mit einem Konzert des „Fährmanns“. Wer den Sänger und Liederschreiber erleben möchte, kann ab sofort im Gasthaus Karten erwerben. Im Vorverkauf kosten sie 7 Euro und an der Abendkasse dann 10 Euro. „Unser Hauptaugenmerk liegt jetzt auf dem Festumzug. Stand heute soll er am Sonnabend um 11 Uhr starten“, so Andreas Lange mit Blick auf das Dorffestwochenende. Es ist für den 12. bis 14. Juni vorgesehen.

Danach könne der Wettbewerb kommen. Die Bewerbungsphase laufe vorher. „Wir brauchen uns ja nicht zu verstecken“, hieß es, wenngleich die Teilnahme natürlich auch wieder etwas Arbeit bedeute. Der Jurybesuch würde wohl im Herbst erfolgen. „Lasst es uns probieren!“

Umleitungsverkehr durch Holzhausen auch Thema

Bei alledem wird die Landesstraße den Holzhausenern trotzdem auch in diesem Jahr wieder zu schaffen machen: Sie nimmt den von Norden kommenden Umleitungsverkehr mindestens ein halbes Jahr lang auf, wenn bei Kyritz die Bundesstraße 5 unter Sperrung saniert wird.

Eine Anregung eines Einwohners war es nun, wenigstens eine mobile Ampel für diesen Zeitraum aufzustellen. Die feste Ampel wurde schließlich einst abgebaut. Veronika Lausch als Vertreterin der Stadtverwaltung verwies darauf, dass der Landesbetrieb Straßenwesen für das Projekt verantwortlich ist. Die Stadt werde aber noch einbezogen. Eine Regelung sollte möglich sein.

Für den 1. Platz im Kreiswettbewerb „Unser Dorf soll schöner werden“ gab es 1999 auch einen Schmuckteller. Quelle: Matthias Anke

Den Dorfwettbewerb wollen sie sich deshalb jedenfalls nicht entgehen lassen. Das taten die Holzhausener auch noch früher schon nicht, wovon nachtblaue Schmuckteller neben den Urkunden in der Gastwirtschaft künden. Einen gab es für den Sieg bei „Unser Dorf soll schöner werden“ – 1999.

Von Matthias Anke