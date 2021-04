Im Altkreis Kyritz bekommen Schüler ohne Negativ-Test keinen Zutritt mehr zur Schule

Kyritz

In der Goethe-Grundschule Kyritz sind am Montagmorgen die Telefone heiß gelaufen. Grund für die zahlreichen Anrufe am ersten Tag nach den Osterferien von Eltern war die ab dem 19. April geltende Testpflicht für Schüler zweimal in der Woche. Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst hatte sie in den Ferien angekündigt.

Kyritzer Eltern werden schriftlich informiert

Schulleiterin Birgit Menzel sagt: „Die ersten Eltern bekommen die Informationen darüber am Montag schriftlich.“ Das liegt daran, dass die Schule das Wechselmodel mit den Unterrichtstagen Montag, Mittwoch und Freitag sowie Dienstag und Donnerstag ausführt. Demnach haben spätestens am Dienstag alle Eltern der Grundschule Kyritz die Informationen, wie es ab der nächsten Woche weiter geht. „Wir haben in den Ferien bereits ein Konzept erarbeitet“, so Birgit Menzel. Die Schüler nehmen die Tests mit nach Hause, wenn es die Eltern per Unterschrift erlauben. Ansonsten müssen sie in der Schule abgeholt werden. Aber: In der kommenden Woche geht das nur noch mit einem negativen Coronatest.

Eltern testen per Nasenabstrich

Getestet wird Zuhause von den Eltern per Nasenabstrich. Die Schule gibt dazu ein Formular aus, auf dem die Eltern zehn Mal ein negatives Testergebnis bescheinigen müssen, damit ihre Kinder in die Schule gehen dürfen. Der Zettel reicht also für fünf Wochen.

Das gilt aber nicht für die Tests. Die Grundschule Kyritz kommt mit den gelieferten 1000 Stück gerade mal über die nächste Woche. Sie hat 428 Schüler und zweimal soll getestet werden pro Woche. „Ich muss mich also heute schon um weitere Lieferungen kümmern“, so Birgit Menzel.

Ohne negatives Ergebnis kein Unterricht

Hat ein Schüler seinen Berechtigungsschein vergessen, kann er in der Schule nachgetestet werden, wenn die Eltern dafür ihr Einverständnis geben. Eine Kollegin aus dem Pädagogenteam, die medizinische Erfahrung hat, habe sich laut Schulleiterin bereiterklärt, die Tests im Umkleideraum der Turnhalle durchzuführen.

In der Praxis erfordert die Regelung des Bildungsministeriums den Schulen einiges an logistischem Aufwand ab. In Kyritz empfangen die Lehrer ihre Schüler ab der nächsten Woche morgens auf dem Schulhof, kontrollieren die Bescheinigungen und separieren diejenigen, die keine haben. Dann wird entweder nachgetestet oder nach Hause geschickt. Wer zu Hause bleibt, bekommt Aufgaben für den Distanzunterricht. Birgit Menzel rechnet mit einer großen Bereitschaft der Eltern, diese Reglung mitzutragen. „Ich hoffe, dass sich der ganze Aufwand lohnt“, sagt sie.

Wusterhausen testet Montag und Donnerstag

Montag und Donnerstag sollen die Testtage an der Astrid-Lindgren-Grundschule in Wusterhausen sein. Dort gilt das wochenweise Wechselmodell. „Wir bauen auf die Ehrlichkeit der Eltern bei den Testungen“, sagt Schulleiterin Birgit Kusche, denn nur das Ergebnis muss bescheinigt werden. Der Test bleibt wie anderswo auch Zuhause.

„Er ist für Kinderhände geeignet“, sagt Birgit Kusche. „Für die ersten Wochen sind wir ausgestattet“, fügt sie an. 272 Schüler lernen an der Astrid-Lindgren-Grundschule. Bisher seien aber kaum Anfragen von Eltern dazu gekommen. Die Schulleiterin hatte am Wochenende die Informationen für die Eltern per E-Mail verschickt. Birgit Kusche denkt aber, dass in dieser Woche noch die eine oder andere Nachfrage kommen wird.

Breddiner Eltern wurden am Wochenende informiert

Die Leiterin der Löwenzahn-Grundschule Breddin, Esther Schneider, hat in den Ferien auf der Homepage der Schule die Eltern über die anstehende Testpflicht informiert. In dieser Woche bekommen sie die Informationen dann noch per Elternbrief nach Hause. Das Testen obliegt auch hier den Eltern, die das Ergebnis quittieren. Kinder, die den Zettel vergessen haben, müssen in einem Extra-Raum bleiben, bis sie von den Eltern abgeholt werden.

Ohne negatives Testergebnis ist der Besuch des Unterrichts im Altkreis Kyritz ab der nächsten Woche nicht mehr möglich. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Keine Nachtestung in Breddin

Eine Nachtestung erfolgt in Breddin nicht. „Das ist zu aufwendig und wir haben dafür keine Kapazitäten“, so Esther Schneider. Sie hat die Schnelltests für die 125 Schüler am Montag bekommen. „Ich denke, dass Nachfragen von den Eltern kommen, wenn die Briefe zuhause eingetroffen sind. Sie rechnet damit, dass nicht alle Eltern mit der neuen Regelung einverstanden sein werden. Sagt aber auch: „Ein Schüler hatte am ersten Schultag nach den Osterferien sogar schon ein negatives Testergebnis dabei.“

Neustädter Schule informiert auf der Homepage über Teststrategie

Auf der Internetseite der Prinz-von-Homburg-Schule Neustadt finden Eltern detaillierte Informationen zur Teststrategie der Schule. Auch hier werden die Tests Zuhause gemacht und die Eltern bescheinigen dann das negative Ergebnis auf dem vorgegebenen Formular. Die Eltern werden gebeten, die Tests immer am Montagmorgen und Mittwochmorgen durchzuführen.

Von Sandra Bels