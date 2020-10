Im Kyritzer Ulmenweg können die ersten Häuser gebaut werden

Kyritz

Für die Kyritzer Familie Klotzick hat am Dienstagnachmittag ein neuer Lebensabschnitt begonnen. Die Kyritzer Bürgermeisterin Nora Görke übergab den Ulmenweg als Baugebiet an die künftigen Bewohner. Mutter Mandy Klotzick wollte sich das nicht entgehen lassen. Schließlich rechnet sie damit, dass im November die Baufahrzeuge für den Familienbungalow anrollen können. „Wir warten nur noch auf die Baugenehmigung, dann geht es los“, so Mandy Klotzik. Andere Bauherren wollen schon in der kommenden Woche beginnen, erzählten sie am Dienstag bei der Übergabe des Baugebietes.

Erschließung ist beendet

Seine Erschließung ist beendet. Sie begann im April. Im künftigen Ulmenweg, der zum Wohngebiet „Alt und Jung“ gehört, ist nun alles bereit für den Bau von 16 Eigenheimen und einer Anlage für betreutes Wohnen, was laut Bürgermeisterin voll dem Namen „Alt und Jung“ entspricht. „Es ist eine gute Mischung und sicher ein schönes Wohnen“, so die Bürgermeisterin. Viele Grundstückseigentümer waren gekommen. Nora Görke war erfreut über das großes Interesse. Aktuell ist kein Grundstück mehr verfügbar.

Es zieht viele Leute nach Kyritz

Görke sagte: „Wir haben dieses Baugebiet erschlossen, weil es viele Leute nach Kyritz zieht.“ Trotz der aktuellen Coronasituation war der Termin am Dienstag und die Übergabe für sie ein schöner Blick in die Zukunft. In den vergangenen Monaten sei von Woche zu Woche der Fortschritt der Arbeiten zu beobachten gewesen. „Man konnte zusehen, wie sich das Gebiet entwickelt hat“, so Nora Görke.

Firmen aus der Region beteiligt

Den Hauptanteil der Arbeiten hatte die Firma Universalbau aus Perleberg. Bauingenieur Michael Heuer aus Wittstock vom gleichnamigen Ingenieurbüro hatte die Planungen und die Bauüberwachung übernommen. Die Firma Bückwitzer Erd- und Galabau kümmerte sich Anfang des Jahres um die Baumfällungen. Die Straßenbeleuchtung plant das Büro Marquardt aus Stüdenitz. Die Vermarktung der Grundstücke übernahm die Sparkasse Ostprignitz-Ruppin.

In den Wochen seit April entstand auf dem Gelände eine Zufahrt zur Seestraße. Das Areal wurde mit Gas, Telefon, Elektrizität, Wasser und Abwasser erschlossen und die Fahrbahn zunächst mit einer Schottertragschicht versehen.

Das neue Kyritzer Baugebiet Ulmenweg ist für den Bau von 16 Eigenheimen freigegeben worden. Tony Manthey ist ein Bauherr. Quelle: Sandra Bels

2000 Kubikmeter Boden bewegt

2000 Kubikmeter Oberboden und Straßenaushub wurden dabei abtransportiert. Und genau so viel Material kam auch wieder auf die Fläche drauf. Die Arbeiten verliefen planmäßig und ohne unerwartete Vorkommnisse, war aus dem städtischen Bauamt zu erfahren.

Bürgermeisterin Nora Görke freut sich darüber, dass sich jetzt einige Kyritzer und Neu-Kyritzer ein schönes Zuhause bauen können. Den zweiten Bauabschnitt auf dem Gelände sieht sie im Frühjahr 2022. Dann sollen die Fahrbahnen mit einer Asphaltschicht und die Straßenbeleuchtung gebaut werden. Nun sind erst einmal die Häuser dran.

Stauffenbergstraße wird auch saniert

Im Zuge der Arbeiten an den Straßen soll auch der angrenzende Teil der Stauffenbergstraße grundhaft ausgebaut werden. Die Straße soll fünf Meter breit werden. Der vorhandene Gehweg wird abgebaut und zwei Meter breit neu gepflastert. Auch die Zufahrten zu den Häusern entstehen neu. Der Plan sieht außerdem für die Stauffenbergstraße drei neue Parkplätze vor. Der Wasser- und Abwasserverband ( Dosse) plant in diesem Zusammenhang die Erneuerung der Trinkwasserleitung dort.

Kyritz investiert 1,1 Millionen Euro

Die Stadt hat rund 1,1 Millionen Euro bis zum Abschluss der Arbeiten in den Wohngebietsteil Ulmenweg investiert. Das Interesse an Baugrundstücken in Kyritz ist weiterhin groß. Die Stadt trägt sich deshalb mit dem Gedanken ein weiteres Baugebiet zu erschließen. Es soll im Heinrichsfelder Weg liegen. Die Pläne dafür werden am 5. November ab 18.30 Uhr in der nächsten Kyritzer Bauausschusssitzung in der Aula der Carl-Diercke-Schule vorgestellt.

Von Sandra Bels